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Με βάση το νόμο του υπουργείου Εσωτερικών - Μεγάλο θέμα.

Τρεις μεγάλους οργανισμούς είναι υποχρεωμένος να κλείσει ο Δήμαρχος Αθηναίων με βάση το νέο νόμο του υπουργείου Εσωτερικών.

Τρεις από τους εξής τέσσερις:

-Την ...Τεχνόπολη!

-Τον ΟΠΑΝΔΑ, τον Οργανισμό πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας, τον μεγαλύτερο οργανισμό του Δήμου καθώς απασχολεί 400 εργαζόμενους και άλλους 300, σύνολο δηλαδή 700 άτομα! Αν πάψουν όμως να υπάρχουν οι σχολικές Επιτροπές ακόμα και αν λείπει χαρτί υγείας από ένα σχολείο θα χρειάζονται αποφάσεις από τον κεντρικό Δήμο. Μύλος δηλαδή!

-Το Αθηναϊκό Αέριο, τον οργανισμό αρμόδιο για το υγραέριο!

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-Την ΕΑΣΥ, την Εταιρία Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης, πρώην «Ασφάλειες Δήμου Αθηναίων». Είναι η εταιρία που ασφαλίζει τους εργαζόμενους, τα αυτοκίνητα του Δήμου, τα απορριμματοφόρα κοκ!

Δεν ξέρουμε τι θα κλείσει ο Δήμος ή αν θα ξεσηκώσει αντιδράσεις σίγουρα όμως όπως φαίνεται σε εμάς που δεν έχουμε ειδικές γνώσεις επί του θέματος το πρόβλημα που δημιουργείται είναι μεγάλο!

Οι αντιδράσεις των εργαζομένων θα είναι μεγάλες, αναμένουμε και τον τρόπο αντίδρασης του Δήμου Αθηναίων.