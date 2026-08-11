Μία αξιοπρεπής καθημερινότητα δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο για λίγους, τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Το 46,6% των Ελλήνων δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ούτε μία εβδομάδα διακοπών. Είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ, μετά τη Ρουμανία, και ένα βαθιά κοινωνικό πρόβλημα», αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε ανάρτησή του στο Facebook, επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat.

Στον Δήμο Αθηναίων δημιουργούμε ανάσες στήριξης για όλους, επισημαίνει ο Χ. Δούκας.

«Προσφέραμε δωρεάν καλοκαιρινές δραστηριότητες σε 4,5 χιλιάδες παιδιά στα Summer Camps του ΟΠΑΝΔΑ, στο "Νηπιοκαλοκαίρι" και στο πρόγραμμα "Ανοιχτά Σχολεία". Παράλληλα, στις πέντε κατασκηνωτικές περιόδους στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα φιλοξενούμε και αυτό το καλοκαίρι παιδια ηλικίας 6-12 ετών, άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία.

»Για όσους μένουν στην πόλη, διοργανώνουμε δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσω του ΟΠΑΝΔΑ και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες.

»Στους καύσωνες, ανοίγουμε τις Λέσχες Φιλίας για την προστασία των πολιτών που δεν έχουν air-condition στο σπίτι τους, ενώ πριν από λίγες μέρες μοιράσαμε 100 κλιματιστικά σε ευάλωτες οικογένειες.

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»Τέλος, μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στηρίζουμε περισσότερα από 1.000 αθηναϊκά νοικοκυριά είτε με απαλλαγές δημοτικών τελών, είτε με τη χορήγηση της Κάρτας Ενεργειακής Ωφέλειας, είτε με δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε με την παροχή 85.000 λαμπτήρων LED.

»Γιατί μία αξιοπρεπής καθημερινότητα δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο για λίγους», καταλήγει η ανάρτηση του δημάρχου.

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0RaMVfB7217AvfAfcdEkvxq9GTp1fLr5zTVbLXFp1LU2bjcADYWFd7vAZhzbteWxSl}