Η ίδια απολαμβάνει να χαλαρώνει στη φύση και συχνά το μοιράζεται με τους διαδικυακούς της φίλους.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία βρίσκει χρόνο για ξεκούραση, χαλάρωση και επαφή με τη φύση, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γνωστή ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο «Maestro», μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο στιγμιότυπο από την καλοκαιρινή της απόδραση, αυτή τη φορά με φόντο τον Αχέροντα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίζεται φορώντας το μαγιό της και έχοντας επιλέξει ένα ειδυλλιακό φυσικό τοπίο για να κάνει τις ασκήσεις της. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιεί κινήσεις yoga, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη γαλήνη που προσφέρει το τοπίο.

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