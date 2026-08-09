Σήμερα στις 22:30, η Μπενφίκα υποδέχεται την Ακαντέμικο Βιζέου, με στόχο να πανηγυρίσει ακόμη μία νίκη μπροστά στο κοινό της και να συνεχίσει με το απόλυτο στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

Η Primeira Liga ξεκίνησε και η Μπενφίκα ετοιμάζεται για το πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι, με στόχο να μπει δυναμικά στη μάχη του τίτλου από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές, με τη Superbet να προσφέρει Super ενισχυμένες αποδόσεις* και αμέτρητες αγορές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς της επιθετικής γραμμής των «Αετών» και αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό εκφραστή των επιθέσεών τους.

Μπενφίκα – Ακαντέμικο Βιζέου: Τα βλέμματα στον Παυλίδη

Σήμερα στις 22:30, η Μπενφίκα υποδέχεται την Ακαντέμικο Βιζέου, με στόχο να πανηγυρίσει ακόμη μία νίκη μπροστά στο κοινό της και να συνεχίσει με το απόλυτο στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

Η επιθετική φιλοσοφία των γηπεδούχων προμηνύει ένα παιχνίδι με πολλές τελικές προσπάθειες, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης αναμένεται να βρίσκεται διαρκώς μέσα στις φάσεις, αποτελώντας τον πρώτο αποδέκτη των επιθέσεων της ομάδας του.

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Ο Έλληνας επιθετικός έχει ήδη δείξει την ικανότητά του να δημιουργεί και να ολοκληρώνει φάσεις με συνέπεια και το αποψινό παιχνίδι προσφέρεται για ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση.

Super ενισχυμένη απόδοση* στη Superbet:

Βαγγέλης Παυλίδης Over 2.5 σουτ στην εστία

Μπενφίκα νίκη

3.60 από 2.80

Η αναμενόμενη πίεση της Μπενφίκα από τα πρώτα λεπτά και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Παυλίδη στην επιθετική λειτουργία της ομάδας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες, με τη συγκεκριμένη Super ενισχυμένη απόδοση* να συγκεντρώνει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Η σεζόν χτίζεται από την αρχή

Οι μεγάλες πορείες ξεκινούν από τις πρώτες αγωνιστικές και κάθε νίκη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη συνέχεια.

Με τις Super ενισχυμένες αποδόσεις* της Superbet, η επιστροφή της Μπενφίκα στην έδρα της αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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