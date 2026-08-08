Στις 21:00, η PSV Αϊντχόφεν υποδέχεται τη Φορτούνα Σιτάρντ, με στόχο να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με νίκη μπροστά στο κοινό της.

Η αναμονή ολοκληρώθηκε. Η Eredivisie και η Primeira Liga κάνουν σέντρα και μαζί τους ξεκινά μια νέα ποδοσφαιρική χρονιά γεμάτη νέες φιλοδοξίες, νέα πρόσωπα και μεγάλους στόχους.

Από το Αϊντχόφεν μέχρι τη Λισαβόνα, τα βλέμματα στρέφονται στις πρώτες αγωνιστικές, εκεί όπου κάθε ομάδα θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Και στη Superbet, η πρεμιέρα των δύο πρωταθλημάτων συνοδεύεται από Super ενισχυμένες αποδόσεις* που κάνουν την έναρξη ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σιτάρντ: Η πρωταθλήτρια θέλει ιδανική εκκίνηση

Στις 21:00, η PSV Αϊντχόφεν υποδέχεται τη Φορτούνα Σιτάρντ, με στόχο να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με νίκη μπροστά στο κοινό της.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να επιβάλουν από νωρίς τον ρυθμό τους, με τον Γκους Τιλ να αποτελεί μία από τις βασικές επιθετικές επιλογές και να αναμένεται να βρίσκεται συχνά σε θέση εκτέλεσης.

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Εστρέλα Αμαδόρα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Νέα αρχή με ελληνικό ενδιαφέρον

Στις 22:30, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας φιλοξενείται από την Εστρέλα Αμαδόρα, με στόχο να ξεκινήσει ιδανικά την πορεία της στο νέο πρωτάθλημα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος ετοιμάζεται για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Σπόρτινγκ και βρίσκεται στο επίκεντρο των προσδοκιών. Η ποιότητα και η παρουσία του στην αντίπαλη περιοχή μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο, ενώ η Σπόρτινγκ αναμένεται να έχει την πρωτοβουλία και να πιέσει από τα πρώτα λεπτά.

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Η σεζόν ξεκινά με μεγάλες προσδοκίες

Κάθε πρεμιέρα είναι η αρχή μιας νέας ιστορίας. Οι πρώτοι βαθμοί, οι πρώτες εμφανίσεις και τα πρώτα συμπεράσματα δίνουν τον τόνο για όσα ακολουθούν.

Με τις Super ενισχυμένες αποδόσεις* της Superbet, η έναρξη των πρωταθλημάτων της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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