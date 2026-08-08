«Όσο μπορείτε να αποφεύγετε τις "αναλύσεις της παραλίας"» ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος.

Νέα απάντηση σε αυτά που προηγουμένως ανέφερε το ΠΑΣΟΚ για την έκθεση του ΟΟΣΑ, δίνει, μέσω ανάρτησής του, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Όπως τονίζει, «κύριοι και κυρίες του ΠΑΣΟΚ, παρότι επιλέξατε για άλλη μια φορά την ανούσια προσωπική επίθεση χωρίς να απαντήσετε με κάποιο ουσιαστικό επιχείρημα, εγώ θα επιμείνω σε μια και μόνο ερώτηση: Τιλέει η αντίστοιχη τριμηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2026; Λέει ότι η Ελλάδα και η Πολωνία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις (κατά 3,3% και 2,5%) στο πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ για το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Όσο ακούσατε ή είδατε εσείς την αντιπολίτευση να αναδεικνύει τότε το συγκεκριμένο δελτίο του ΟΟΣΑ, άλλο τόσο το είδα κι εγώ. Και ξέρετε γιατί; Επειδή μια σοβαρή οικονομική ανάλυση δεν μπορεί να μετατρέπει κάθε τριμηνιαία μεταβολή σε πολιτικό πρωτοσέλιδο.

Το Q4 του 2025 δεν ήταν κάποιο μακρινό παρελθόν. Ήταν μόλις τρεις μήνες πριν από το Q1 του 2026. Άρα, αν η λογική του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ένα τρίμηνο αρκεί για να αποδείξει "κατάρρευση", τότε με την ίδια λογική το προηγούμενο τρίμηνο θα έπρεπε να αποδεικνύει μια θεαματική απογείωση.

Η στατιστική δεν είναι κοπτοραπτική. Δεν παίρνεις το τρίμηνο που σε βολεύει και πετάς τα υπόλοιπα για να το μετατρέψεις σε πολιτικό συμπέρασμα περί "αποτυχίας". Και υπάρχει κάτι ακόμη που μάλλον διέφυγε από την "ανάλυση της παραλίας".

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Η κυβέρνηση δεν είπε ποτέ ότι η ακρίβεια δεν υπάρχει. Το αντίθετο: Έχουμε αναγνωρίσει επανειλημμένα ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος πρέπει να είναι ταχύτερη από την αύξηση των τιμών.

Γι' αυτό ακριβώς συνεχίζουμε με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση». Και εδώ, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, υπάρχει «μια κρίσιμη λεπτομέρεια που αξίζει να υπογραμμίσουμε: Από την 1η Απριλίου 2026 αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 4,55%. Από την 1η Ιανουαρίου εφαρμόζονται οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Τα στοιχεία του Β' τριμήνου 2026 θα αποτυπώσουν την επίδραση αυτών των παρεμβάσεων στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Οπότε ας περιμένουμε. Και τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει να βλέπει το δέντρο αντί για το δάσος.

Μέχρι τότε σας εύχομαι από την Αθήνα καλό καλοκαίρι και όσο μπορείτε να αποφεύγετε τις "αναλύσεις της παραλίας"». «Αξίζουμε όλοι καλύτερη αντιπολίτευση», καταλήγει ο κ. Σκέρτσος.