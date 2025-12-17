«Δεν αναφέρεται το όνομά μου σε καταθέσεις ή τη δικογραφία», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

«Δεν έχω καμία τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα για τα θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Δεν έχω συμμετάσχει σε συσκέψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχω ανταλλάξει μηνύματα, λάβει αλληλογραφία ή έρθει σε επαφή με διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζω τους ανθρώπους. Δεν αναφέρεται το όνομά μου σε καταθέσεις ή τη δικογραφία», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Αναφορικά, με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης πως σε δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι η κυβέρνηση γνώριζε για το σκάνδαλο από το 2019, ο κ. Σκέρτσος, σημείωσε πως «σε συνέδρια για τον πρωτογενή τομέα, είπα ότι τα θέματα και τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν διαχρονικό διαρθρωτικό πρόβλημα που είναι γνωστό, αξιοποιώντας γεγονότα που είναι γνωστά από τη δεκαετία 90. Έχουν γίνει δημοσιονομικές διορθώσεις 2,7 δις όλα αυτά τα χρόνια. Ναι ήταν γνωστό στα κόμματα, ειδικά σε όσα κυβέρνησαν. Δεν έκανα καμία αναφορά σε ποινικές διαδικασίες και ελέγχους, δεν είχα γνώση για έρευνες από εισαγγελία και δεν αναφερόμουν σε τέτοιες διαδικασίες».

Παράλληλα υποστήριξε για τον Γρηγόρη Βάρρα πως δεν έχει συνεργαστεί μαζί του για κανένα θέμα, ενώ για τον Μάκη Βορίδη είπε πως δεν γνωρίζει αν σταμάτησε να ασχολείται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την αποχώρησή του από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε έχει εμπλοκή σε επιλογές διοικήσεων του Οργανισμού.

Η φωτό που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική

Ο Άκης Σκέρτσος, απαντώντας στην Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι δεν γνωρίζει την οικογένεια Ξυλούρη, με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να επανέρχεται δείχνοντας σχετική φωτογραφία του από το σπίτι του Μανώλη Ξυλούρη, αδερφού του Γιώργου Ξυλούρη. Ο κ. Σκέρτσος υποστήριξε πως βρέθηκε στο συγκεκριμένο σπίτι τον Ιούνιο του 2024 κατόπιν πρόσκλησης τοπικών παραγόντων με την Μιλένα Αποστολάκη να επανέρχεται και να ανεβαίνουν οι τόνοι:

Άκης Σκέρτσος: Δεν γνωρίζω την οικογένεια Ξυλούρη.

Μιλένα Αποστολάκη: Υπάρχει η φωτογραφία σας. Παρακολουθείτε μαζί με τους Πιερρακάκη και Αυγενάκη ένα ποδοσφαιρικό ματς. Πάτε σε σπίτια αγνώστων;

Άκης Σκέρτσος: Πρόκειται για μια πρόσκληση τον Ιούνιο του 2024. Ήταν προεκλογική περίοδος, είχα κληθεί σε περιοδεία στην Κρήτη, ήμουν μέλος κλιμακίου σε περιοδεία. Πήγαμε να φάμε μετά την ομιλία σε ένα σπίτι. Δεν γνώριζα την οικογένεια Ξυλούρη.

Μιλένα Αποστολάκη: Δεν έχω πάει ποτέ σε σπίτι και να μη γνωρίζω ποιος είναι ο οικοδεσπότης…

Άκης Σκέρτσος: Δεν ζητάς ποινικό μητρώο σε μια πρόσκληση…

Μιλένα Αποστολάκη: Θα ξαναπηγαίνατε σήμερα στο σπίτι εάν γνωρίζατε;

Άκης Σκέρτσος: Ο κύριος Ανδρουλάκης αν γνώριζε ότι ο κουμπάρος του θα εμπλεκόταν στην υπόθεση θα είχε αναλάβει την κουμπαριά;

Μιλένα Αποστολάκη: Έχετε μπερδέψει τους ρόλους. Δεν έχετε προνόμιο να θέτετε ερωτήσεις. Θα πηγαίνατε σε αυτό το σπίτι για το ματς σήμερα;

Άκης Σκέρτσος: Πρέπει να ζητούν ποινικό μητρώο όταν δέχεσαι μια πρόσκληση ούτε να γνωρίζεις έρευνες; Πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας; Το ΠΑΣΟΚ ενέχεται στην υπόθεση λόγω κουμπαριάς Ανδρουλάκη με βάση τη δική σας υπόθεση