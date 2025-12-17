Υπέρ των αγροτικών κινητοποιήσεων οι πολίτες, σύμφωνα με τρεις δημοσκοπήσεις.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί, μία ημέρα πριν από την κρίσιμη συνέλευση στις Σέρρες και όπως δείχνουν τρεις δημοσκοπήσεις έχουν την κοινωνία στο πλευρό τους, καθώς περίπου το 80% θεωρεί δίκαια τα αιτήματά τους.

«Δεν φεύγουμε από εδώ εάν δεν δικαιωθούμε», λένε οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας και τονίζουν: «Ή τώρα ή ποτέ. Αν φύγουμε τώρα σβήνει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα». Όλα αυτά πριν από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην καθοριστική σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, στις Σέρρες.

Υπέρ των αγροτών οι πολίτες σε τρεις δημοσκοπήσεις

Τρεις δημοσκοπήσεις που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τη στήριξη των πολιτών στους αγρότες, καθώς περίπου το 80% χαρακτηρίζει δίκαια τα αιτήματά τους, ενώ πολλοί τάσσονται και υπέρ των κινητοποιήσεων.

Στη δημοσκόπηση της MRB για το Open, το 79,9% δηλώνει ότι είναι δίκαια τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες των αγροτών. Μάλιστα, το 50,9% απαντά «σίγουρα δίκαια» και το 29% «μάλλον δίκαια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης, το 71,2% θεωρούν δικαιολογημένες τις κινητοποιήσεις των αγροτών (45,3% σίγουρα, 25,9% μάλλον), ενώ το 25% τις χαρακτηρίζει υπερβολικές.

Εξάλλου, το 78,4% αξιολογεί αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ και το 71,8% εκτιμά ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το σκάνδαλο.

Στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, το 79% συμφωνεί με τα αιτήματα και τους λόγους της διαμαρτυρίας των αγροτών. Ειδικότερα, το 28% απαντά «συμφωνώ σε όλα», το 27% «συμφωνώ στα περισσότερα» και το 24% «σε κάποια συμφωνώ και σε κάποια δεν συμφωνώ».

Επίσης, το 48% συμφωνεί με το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων από τους αγρότες (26% σίγουρα συμφωνώ, 22% μάλλον συμφωνώ), ενώ το 45% διαφωνεί (26% σίγουρα, 19% μάλλον).

Τέλος, στη δημοσκόπηση που διενήργησε η Opinion Poll για το Action 24, το 88,2% χαρακτηρίζει δίκαια τα αιτήματα των αγροτών. Συγκεκριμένα, το 47,5% λέει «έχουν δίκαια αιτήματα, μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας» και το 40,7% «έχουν δίκαια αιτήματα, αλλά κακώς κλείνουν τους δρόμους».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 73,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος τη διαλεύκανση του σκανδάλου. Μάλιστα, το 22,3% θεωρεί ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το πιο σημαντικό γεγονός του 2025.

Μπλόκο Νίκαιας: Δεν φεύγουμε από εδώ εάν δεν δικαιωθούμε

«Ή τώρα ή ποτέ. Αν φύγουμε τώρα σβήνει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα», διαμηνύουν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας. «Να διαφυλάξουμε ενότητα και αγώνα. Δεν φεύγουμε από εδώ εάν δεν δικαιωθούμε», υπογραμμίζουν.

Οι αγρότες είναι αμετακίνητοι, αποφάσισε το συντονιστικό του συγκεκριμένου μπλόκου και καλούν την κυβέρνηση να ανοίξει τους δρόμους. Τάσσονται υπέρ των συντονισμένων δράσεων πανελλαδικά και της άσκησης μεγαλύτερης πίεσης, προκειμένου να καταλάβει η κυβέρνηση «ότι φέτος δεν θα γλιτώσει με ψίχουλα για να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να έχει η αγορά ελληνικά και όχι εισαγόμενα προϊόντα». Στο τραπέζι έπεσε και η πρόταση συντονισμού με αγρότες από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στις τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, αγρότες επεσήμαναν τη δέσμευση χρημάτων από ακατάσχετους λογαριασμούς και έκαναν λόγο για «πλιάτσικο» και «το λιγότερο για εμπαιγμό».

«Συνεννοηθείτε πρώτα τι ανακοινώνετε και μετά να μας καλέσετε σε διάλογο. Ο ένας υπουργός είπε αφορολόγητο πετρέλαιο και ο άλλος είπε επιστροφή φόρου στην αντλία», ήταν ένα ακόμα μήνυμα των αγροτών από τη συνέλευση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df0rcv7keii1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επίσης επισημάνθηκε ότι για τους κτηνοτρόφους δεν έχει ειπωθεί τίποτα από την κυβέρνηση. «Για εμάς κόκκινη γραμμή είναι ο εμβολιασμός. Μιλάνε για αποζημιώσεις. Εμείς θέλουμε να ξαναγίνουμε παραγωγικοί», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ακόμα, τονίστηκε πως υπάρχει «επίσημη καταγγελία από το ΓΕΩΤΕΕ πως η επιτροπή που έβαλε η κυβέρνηση δεν κινείται με επιστημονικά κριτήρια» και ότι πέντε μεγάλες βιομηχανίες δεν κάνουν εμβολιασμούς. Νέα συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια το μεσημέρι της Παρασκευής, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να ληφθούν αποφάσεις μετά την αυριανή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στις Σέρρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df0oo0arstrt?integrationId=40599y14juihe6ly}