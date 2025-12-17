«Ενώ είχαμε συμφωνήσει κι έχουμε υπογράψει ότι θα κάνουμε το ΟΣΔΕ, κι ο ΕΛΓΑ θα το παίρνει μέσα από τις επιδοτήσεις, η ΑΑΔΕ πήρε μέσα απ τα βιβλιάρια χρήματα χωρίς να κάνει κατάθεση των επιδοτήσεων. Και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ακόμη κατάθεση των επιδοτήσεων. Σήμερα το πρωί είχα επιταγή, μπαίνω στο Iban για να πληρώσω επιταγή και δεν υπάρχουν τα λεφτά».

Ως το «μεγαλύτερο ριφιφί του αιώνα» χαρακτηρίζουν οι αγρότες το «τράβηγμα» του ΕΛΓΑ που αφαίρεσε χιλιάδες ευρώ από τους λογαριασμούς τους, χωρίς καν να τους καταβάλει την εξόφληση του υπολοίπου 30% της βασικής ενίσχυσης που περίμεναν.

Από το μπλόκο των Μαλγάρων, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων δηλώνει στο thesspost.gr ότι «χθες το βράδυ έγινε το μεγαλύτερο ριφιφί όλων των αιώνων έγινε χθες το βράδυ. Ενώ είχαμε συμφωνήσει κι έχουμε υπογράψει ότι θα κάνουμε το ΟΣΔΕ, κι ο ΕΛΓΑ θα το παίρνει μέσα από τις επιδοτήσεις, η ΑΑΔΕ πήρε μέσα απ τα βιβλιάρια χρήματα χωρίς να κάνει κατάθεση των επιδοτήσεων. Και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ακόμη κατάθεση των επιδοτήσεων. Σήμερα το πρωί είχα επιταγή, μπαίνω στο Iban για να πληρώσω επιταγή και δεν υπάρχουν τα λεφτά».

{https://www.youtube.com/watch?v=_IasQld1RpQ}

Από 1.000 έως… 7.000 ευρώ έκαναν «φτερά»

Την ίδια διαπίστωση έκαναν αγρότες από όλο το μπλόκο που ενώ περίμεναν να καταβληθεί το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, έμειναν προ εκπλήξεως βλέποντας χιλιάδες ευρώ να έχουν κάνει «φτερά» από τους λογαριασμούς τους. Αλλοι έχασαν τουλάχιστον 1.000 ενώ άλλοι ακόμη και 7.000 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df0ee8oibmvl?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-df0ervj047w9?integrationId=40599y14juihe6ly}