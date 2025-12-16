Κορυφαίος δημοσκόπος είπε στο Dnews ότι το «κόμμα Καρυστιανού» έχει δυναμική και είναι πολυσυλλεκτικό.

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κάθοδό της στις εκλογές. Στη συνέντευξή της στο Kontra δήλωσε ότι ετοιμάζει ένα νέο κίνημα το οποίο «πιθανότατα θα κατέβει στις εκλογές, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική». Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τους γνωστούς πολιτικούς, όπως ο Αλέξης Τσίπρας.

Είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Καρυστιανού καθιστά σαφή, χωρίς αμφισημίες, την πρόθεσή της να πολιτευτεί.

Αποστασιοποίηση από το Σύλλογο «Τέμπη 2023»

Αποστάσεις από την εκλογική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού, πήρε ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023». Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος των οικογενειών των θυμάτων στον οποίο η Καρυστιανού είναι πρόεδρος, αναφέρει: «Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία “Κινήματος - Κόμματος”, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους “συνεργάτες” της και τα “επιτελεία”, που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί».

Στην ανακοίνωση την οποία υπογράφει η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ του Συλλόγου (Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Βασίλης Παυλίδης, Αναστάσιος Ταχμαζίδης), επισημαίνεται ακόμα ότι «ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική».

Ταράζει τα νερά

Αναμφίβολα, το «κόμμα Καρυστιανού» ταράζει τα νερά του πολιτικής ζωής. Η Μαρία Καρυστιανού αποτελεί το πρόσωπο-σύμβολο του κινήματος για δικαίωση των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Ανεξαρτήτως της στάσης που υιοθετεί κανείς απέναντι στο εκλογικό εγχείρημά της, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τη συμβολή της Καρυστιανού στον αγώνα ενάντια στην κυβερνητική συγκάλυψη του εγχειρήματος.

Κορυφαίος δημοσκόπος με τον οποίο συνομιλήσαμε, επισήμανε ότι το «κόμμα Καρυστιανού» έχει δυναμική και είναι πολυσυλλεκτικό, αφού μπορεί να κερδίσει ψήφους τόσο από τη Δεξιά όσο και από την Αριστερά. Επιπλέον, η κάθοδός του στην εκλογική μάχη αναδιατάσσει τις ισορροπίες του κομματικού συστήματος, κατά τρόπο που δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, προσθέτει, η Καρυστιανού δεν έχει σταθερό πυρήνα στο ακροατήριό της και βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό της Κωνσταντοπούλου η οποία έχει ομοειδή ατζέντα και απευθύνεται στο ίδιο ακροατήριο.

Στην πρόσφατη έρευνα της GPO για τα Παραπολιτικά ένα 20,8% δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει το «κόμμα Καρυστιανού» (7,6% πολύ πιθανό και 13,2% αρκετά πιθανό). Να υπενθυμίσουμε ότι οι μετρήσεις για κόμματα που δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα είναι απλώς ενδεικτικές του εν δυνάμει ακροατηρίου τους.

«Πάει πολύ γρήγορα»

Ο σύμβουλος στρατηγικής κι επικοινωνίας Λευτέρης Αρβανίτης εκτιμά ότι «η Καρυστιανού κινείται πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Θα έπρεπε να ανακοινώσει το εγχείρημά όσο πιο κοντά στις εκλογές γίνεται, για να περιορίσει τα αναπόφευκτα λάθη και να προστατευτεί από τις επιθέσεις που θα έρθουν από πολλές πλευρές».

Ο Αρβανίτης θεωρεί ότι η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ποιους εκπροσωπεί και δεύτερο γιατί θα κάνει αυτό που δεν έχει καταφέρει η αντιπολίτευση, δηλαδή να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση. «Το πρόγραμμα του νέου κόμματος και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν, θα διαμορφώσουν τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα», σημειώνει.

Κρίση πολιτικής εκπροσώπησης

Πέρα από τις εκτιμήσεις για τι θα καταφέρει εντέλει η Μαρία Καρυστιανού, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το ενδιαφέρον που δείχνει σημαντικό τμήμα της κοινωνίας για το νέο κόμμα συνιστά έκφραση:

της κρίσης πολιτικής εκπροσώπησης που βαθαίνει,

του αντιπολιτευτικού κενού,

της ολοένα μεγαλύτερης ζήτησης για «αντισυστημικά» κόμματα.

Από αυτή τη σκοπιά, το «κόμμα Καρυστιανού» αποτελεί σημείο των τεκτονικών αλλαγών που συμβαίνουν στο κομματικό σύστημα.