Η αλλαγή ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα νέων για αναπροσαρμογή στα ηλικιακά όρια εισαγωγής.

Αυξάνεται κατά ένα έτος το ανώτατο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή ιδιωτών και ιδιωτισσών στον διαγωνισμό εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω των Πανελληνίων 2026.

Η αλλαγή αποφασίστηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και θα τεθεί σε ισχύ με την επικείμενη έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, δικαίωμα υποβολής αίτησης στον διαγωνισμό του 2026 θα έχουν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μετά.

Η ανακοίνωση έγινε εγκαίρως, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες 2026, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας αλλά και να προετοιμαστούν για τη δήλωση συμμετοχής στην προκήρυξη εισαγωγής στις αστυνομικές σχολές, η οποία αναμένεται να εκδοθεί με την έναρξη του νέου έτους.

Η αύξηση του ορίου ηλικίας διευρύνει τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και ανταποκρίνεται σε αίτημα πολλών νέων που έως σήμερα αποκλείονταν λόγω ηλικιακού περιορισμού.