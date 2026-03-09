Οι εισακτέοι και η ποσόστωση στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Ενόψει των Πανελληνίων 2026 ανακοινώθηκαν οι εισακτέοι στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Eιδικότερα, στη Σχολή Αστυφυλάκων θα εισαχθούν 900 υποψήφιοι, μειωμένοι από 1.000 πέρσι, ενώ στις Σχολές Αξιωματικών οι εισακτέοι παραμένουν 83, όπως και πέρσι. Από τους εισακτέους της Σχολής Αξιωματικών, ποσοστό 40% προέρχεται υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται απευθείας στο Γ’ εξάμηνο, ενώ οι υπόλοιποι 50 είναι ιδιώτες.

Ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνουν 10% υποψηφίους από γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, 4% από γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών και 3% από τέκνα ή εν χηρεία συζύγους του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, καθώς και από τέκνα αναπήρων υπαχθέντων σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας λόγω υπηρεσίας. Από τα παραπάνω ποσοστά εξαιρούνται οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».