Τι αλλάζει στην υποβολή αίτησης όσων επιθυμούν να εισαχθούν μέσω Πανελληνίων στις Αστυνομικές Σχολές.

Μια σημαντική αλλαγή ενεργοποιείται από τις Πανελλήνιες 2026 και εφεξής καθώς πλέον οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Τι πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι:

α) να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

β) να διαθέτουν διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικούς taxis net),

γ) να έχουν επικαιροποιήσει / επαληθεύσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμός κινητού τηλεφώνου και e-mail) μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ.) και

δ) να τους έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ο μοναδικός κωδικός εξεταζομένου υποψηφίου στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης – gov.gr στο διαγωνισμό για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας θα παρέχονται με τη σχετική προκήρυξη που θα εκδοθεί στις αρχές του 2026.

Για την σχετική εγκύκλιο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας πατήστε εδώ

Οι αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή θα δοθούν με τη σχετική προκήρυξη που θα εκδοθεί στις αρχές του 2026.