Ξεπέρασαν τις 895.000 οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης.

Απομένουν μόλις δέκα ημέρες για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, με σχεδόν επτά στους δέκα δικαιούχους να έχουν ήδη υποβάλει αίτηση.

Μέχρι χθες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είχαν καταχωρηθεί 894.883 αιτήσεις, με τη συντριπτική πλειονότητα (647.847 αιτήσεις) να αφορά πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και λοιπά καύσιμα όπως πέλετ ή τηλεθέρμανση. Οι αιτήσεις για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια ανέρχονται σε περίπου 24.036.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ, ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια, γεωγραφική ζώνη και είδος καυσίμου.

Ο συνολικός αριθμός δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται σε περίπου 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά, με την πρώτη δόση του επιδόματος να καταβάλλεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Προκαταβολή επιδόματος και υπόλοιπες δόσεις

Για αιτούντες που έλαβαν επίδομα θέρμανσης την περίοδο 2024-2025, η προκαταβολή ανέρχεται σε 60% του συνολικού ποσού που τους είχε καταβληθεί.

Για νέους δικαιούχους, η προκαταβολή είναι 50%, με ελάχιστο ποσό 80 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται έως τις 29 Μαΐου 2026 και διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες της περιόδου 1 Οκτωβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026.

Το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου.

Σωστή υποβολή στοιχείων και παραστατικά

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα στοιχεία που καταχωρούν για τις αγορές καυσίμων.

Ιδιαίτερα:

Για πετρέλαιο θέρμανσης, το παραστατικό πρέπει να εκδοθεί με ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκε στην αίτηση, ώστε να γίνει σωστή διασταύρωση.

Για λοιπά καύσιμα, καταχωρείται στην εφαρμογή «τα παραστατικά μου» ο αριθμός απόδειξης, η αξία, ο ΑΦΜ και η επωνυμία της επιχείρησης.

Πολυκατοικίες και κοινόχρηστα

Σε περίπτωση θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων:

Ο διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει το προφίλ κάθε διαμερίσματος και να καταχωρήσει τα χιλιοστά θέρμανσης. Το σύνολο των χιλιοστών πρέπει να είναι 1000 για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής.

Σε αλλαγή διαχειριστή μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2025, οι αγορές πετρελαίου έως τις 31 Μαρτίου 2026 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή.

Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, οι ένοικοι πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα αναλάβει το ρόλο για τη δημιουργία του προφίλ στην πλατφόρμα myΘέρμανση και ποιος αριθμός παροχής ρεύματος θα χρησιμοποιηθεί.

Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης και η σωστή καταχώρηση των στοιχείων είναι κρίσιμη για την ομαλή λήψη του επιδόματος θέρμανσης και την αποφυγή καθυστερήσεων.