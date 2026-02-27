Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα των 1.500 ευρώ για καταρτιζόμενους σε ΣΑΕΚ.

Από την Δευτέρα 2 Μαρτίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα των καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, με σημαντικές αλλαγές που διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων και απλοποιούν τη διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ωφελούμενοι λαμβάνουν 1.500€ ενώ σε περιπτώσεις συγκατοίκησης λαμβάνουν 2.000 ευρώ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, η υποβολή της αίτησης γίνεται αυστηρά μέσω της πλατφόρμας https://stegastiko.minedu.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 20η Μαρτίου. Η διαδικασία γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με διασταύρωση των περισσότερων δικαιολογητικών μέσω διαλειτουργικότητας και αυτόματης διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ. Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ ενεργοποιούνται δύο νέες αλλαγές που αφορούν τη διεύρυνση γεωγραφικών ορίων ενώ πλέον ο κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει το στεγαστικό επίδομα έως τρεις (3) φορές συνολικά, για μία (1) μόνο ειδικότητα.

Ως προς τα γεωγραφικά όρια η αλλαγή έγκειται στο ότι η περιοχή μίσθωσης του ακινήτου επεκτείνεται πλέον σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει η Σ.Α.Ε.Κ., αντί για το επίπεδο Δήμου που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να αυξήσει τους δικαιούχους κατά περίπου 10% και να επιτρέψει τη χορήγηση επιδόματος και σε καταρτιζόμενους που έως τώρα αποκλείονταν λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων.

Ειδικές ρυθμίσεις για Αττική και Θεσσαλονίκη

Επισημαίνεται ότι ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα, θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα.

Στεγαστικό Επίδομα ΣΑΕΚ: Οι προϋποθέσεις των δικαιούχων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και κάτοχος Α.Μ.Κ.Α., κάτοχος Α.Φ.Μ και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του καταρτιζόμενου και όχι των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.