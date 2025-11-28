Η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλήνιες 2026 εκπνέει αυστηρά τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, για τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2026 των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και εκπνέει αυστηρά τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Πού και πώς υποβάλλεται η Αίτηση–Δήλωση για τις Πανελλήνιες 2026

Οι υποψήφιοι (μαθητές ή απόφοιτοι) προμηθεύονται το έντυπο από: το σχολείο τους, ή την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (minedu.gov.gr → «Εξετάσεις»). Συμπληρώνουν την αίτηση και προσέρχονται στο Λύκειο για οριστική ηλεκτρονική υποβολή. Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου είναι ανηρτημένα όλα τα υποδείγματα και οι εγκύκλιοι με αναλυτικές οδηγίες και δικαιολογητικά.

Πανελλήνιες 2026: Ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων

1. Υποψήφιοι για τα 5 Μουσικά Τμήματα

Εκτός από την Αίτηση–Δήλωση για τις Πανελλήνιες, καταθέτουν και ξεχωριστή Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση μέσα στην ίδια προθεσμία.

2. Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως 22/12/2025.

3. Στρατιωτικές – Αστυνομικές – Πυροσβεστική – Λιμενικό – ΑΕΝ

Απαιτείται επιπλέον αίτηση απευθείας στους αντίστοιχους φορείς, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στις προκηρύξεις. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα γίνουν Μάρτιο–Απρίλιο 2026.

4. Υποψήφιοι για ΤΕΦΑΑ

Πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, μέσω της Αίτησης–Δήλωσης.

5. Υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση)

Το δικαίωμα ισχύει μόνο για όσους εξετάστηκαν το 2024 ή 2025.

Δεν υποβάλλουν τώρα Αίτηση–Δήλωση, αλλά μόνο μηχανογραφικό στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Υποχρεούνται σε ξεχωριστή αίτηση για Στρατιωτικές/Αστυνομικές κλπ., αν ενδιαφέρονται.

6. Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις (5%)

Δεν υποβάλλουν τώρα Αίτηση–Δήλωση, εκτός αν θέλουν να δώσουν και Πανελλαδικές.

Καταθέτουν ξεχωριστό μηχανογραφικό για το 5%, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.