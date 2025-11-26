Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται κοντά στο 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά.

Δέκα ημέρες απομένουν πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και σχεδόν επτά τους δέκα έχουν υποβάλλει αίτηση για την ένταξη στο μητρώο των δικαιούχων.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία μέχρι χθες το απογευμα είχαν γίνει 894.883 αιτήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά στην ενίσχυση για πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και λοιπά καύσιμα όπως πέλετ ή τηλεθέρμανση, με τις αιτήσεις να φτάνουν 647.847.

Για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια οι αιτήσεις ανέρχονται σε περίπου 24.036. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου, ενώ το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, τη γεωγραφική ζώνη και το είδος καυσίμου. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται κοντά στο 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά με την πρώτη δόση του επιδόματος να καταβάλλεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για αίτηση που θα υποβληθεί από αιτούντα στον οποίο είχε καταβληθεί το επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, λαμβάνει προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης το 60% του συνολικού ποσού του επιδόματος που του έχει καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025. Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος η προκαταβολή είναι 50% ενώ σε κάθε περίπτωση η προκαταβολή δεν μπορεί να υπολείπεται των 80 ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 29η Μαΐου 2026, διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026 και υπολογίζεται, αφαιρούμενης της προκαταβολής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το μισό των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου.

Πάντως οι δικαιούχοι επιδόματος θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διασταύρωση των στοιχείων σχετικά με την απόδειξη αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να δώσουν στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία ο δικαιούχος θα υποβάλλει την αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσει ο δικαιούχος το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF. Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Για τη διασταύρωση της απόδειξης αγοράς όταν το είδος του καυσίμου θέρμανσης είναι κάποιο από τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας οι δικαιούχοι θα πρέπει απλά να καταχωρίσουν στην εφαρμογή «τα παραστατικά μου» τις αγορές τους. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι:

ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων

το ποσό/αξία της συναλλαγής

ο ΑΦΜ της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης

η επωνυμία της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων. Σε αυτήν την περίπτωση ο διαχειριστής της πολυκατοικίας καλείται να δημιουργήσει το «προφίλ» κάθε διαμερίσματος, καταχωρώντας την αναλογία χιλιοστών, ώστε οι ένοικοι να μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Σημειώνεται ότι ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαχειριστής ή αλλάζει πρόσωπο, απαιτούνται πρόσθετες διαδικασίες από τους ενοίκους για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία. Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης).

Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής. Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά – τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί η πολυκατοικία να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής κάτι που μπορεί να γίνει ακόμη και αν υπάρχει μόνο μια αίτηση για την χορήγηση επιδόματος.

Τα πράγματα περιπλέκονται αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά την 5η Δεκεμβρίου 2025, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση όποιες αγορές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιηθούν έως και την 31η Μαρτίου 2026 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα προκύψει διασταύρωση.

Ενώ στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιου ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.