Η νέα έκθεση Housing in Europe – 2025 edition της Eurostat φέρνει στο προσκήνιο μια ιδιαίτερα δυσάρεστη πραγματικότητα για την Ελλάδα, η οποία αναδεικνύεται σε «αρνητική πρωταθλήτρια» της Ευρώπης σε κομβικούς στεγαστικούς δείκτες. Τα στοιχεία της έκθεσης σκιαγραφούν μια χώρα όπου η πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση για σημαντικό μέρος του πληθυσμού, ενώ η στεγαστική επισφάλεια τείνει να παγιωθεί ως μόνιμο χαρακτηριστικό της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με τα συγκριτικά δεδομένα, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δηλώνουν αδυναμία να κρατήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό. Το ποσοστό φτάνει το 19%, αγγίζοντας τα ίδια επίπεδα με τη Βουλγαρία και απέχοντας σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 9%. Η απόκλιση αυτή αναδεικνύει το βάθος της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και τις αυξημένες οικονομικές πιέσεις που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, ιδίως σε περιόδους ακραίων καιρικών συνθηκών και αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε στεγαστικά έξοδα, όπως ενοίκιο, στεγαστικό δάνειο και λογαριασμούς. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της ΕΕ με 43% του πληθυσμού να ζει σε νοικοκυριά που έχουν συσσωρευμένες οφειλές, ποσοστό πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (9%). Η διαφορά αυτή αποτυπώνει με απόλυτη καθαρότητα το εύρος της οικονομικής δυσπραγίας και τη δυσκολία των πολιτών να ανταποκριθούν στις πάγιες οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, η χώρα καταγράφει και τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο το 36% του εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης, τη στιγμή που ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 19%. Η αναλογία αυτή αποδεικνύει ότι το στεγαστικό κόστος στην Ελλάδα λειτουργεί ως βαριά οικονομική δαπάνη που συρρικνώνει τη δυνατότητα κάλυψης άλλων βασικών αναγκών.

Στον δείκτη υπερπληθυσμού η Ελλάδα δεν βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις, ωστόσο εξακολουθεί να εμφανίζει πρόβλημα, με 13% των κατοικιών να θεωρούνται ανεπαρκείς σε σχέση με τις ανάγκες των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή, η χώρα εμφανίζει από τα χαμηλότερα ποσοστά αναφορών για διακρίσεις στην αναζήτηση κατοικίας, γεγονός που όμως δεν αμβλύνει τη συνολική εικόνα.