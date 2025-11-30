Σε μεγάλο βαθμό τα χρήματα που μπήκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έφυγαν μέσα στα επόμενα λεπτά για τον ΕΛΓΑ, ο οποίος άργησε να πληρωθεί ένα μήνα από το συνηθισμένο.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και οι αγρότες όπως είδαν τα λεφτά να μπαίνουν, έτσι αυτά εξαφανίστηκαν για τον ΕΛΓΑ. Σε μεγάλο βαθμό τα χρήματα που μπήκαν, έφυγαν μέσα στα επόμενα λεπτά για τον ΕΛΓΑ, ο οποίος άργησε να πληρωθεί ένα μήνα από το συνηθισμένο.

Όπως όλα δείχνουν μια σημαντική μερίδα των αγροτών δεν πληρώθηκε τίποτα από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ενώ αρκετοί βρέθηκαν και χρεωμένοι όταν τράβηξε ο ΕΛΓΑ τα χρήματα.

Από σήμερα Κυριακή, οι αγρότες βγαίνουν στα μπλόκα, ενώ τις επόμενες μέρες ακολουθούν και νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κύκλος των µεγάλων πληρωµών άνοιξε την περασµένη Παρασκευή, µετά από µια τεράστια καθυστέρηση, µε τα 363 εκατ. ευρώ της βασικής ενίσχυσης (από το σύνολο των 580 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για ένα ποσό κατά 120 εκατ. ευρώ λιγότερο από την προκαταβολής του τσεκ του έτους 2024 και τους αρµόδιους να τονίζουν ότι ήταν το 75% σε σχέση µε πέρυσι, ενώ 44.343 παραγωγοί εξαιρέθηκαν της πίστωσης γιατί βρίσκονται ακόµα σε έλεγχο.

Μέχρι τις αρχές της εβδοµάδας αναµένεται να ολοκληρωθεί και η πίστωση των 119 εκατ. ευρώ για προγράµµατα, ποσό οµοίως σηµαντικά λιγότερο από τα 180,3 εκατ. ευρώ που αφορούν οι αποφάσεις µε τις τέσσερις εγκρίσεις διάθεσης πίστωσης που δηµοσιεύτηκαν στη ∆ιαύγεια (Βιολογικά 97,5 εκατ. ευρώ, Nιτρικά 50,6 εκατ. ευρώ, Κοµφούζιο 16,5 εκατ. ευρώ και Σπάνιες Φυλές 15,7 εκατ. ευρώ).