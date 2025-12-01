Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Ο συνολικός αριθμός δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται σε περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά, με την πρώτη δόση του επιδόματος να καταβάλλεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Κριτήρια

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

α. Εισοδηματικά:

- Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

β. Ακίνητης Περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ποσά και ημερομηνίες πληρωμών

Το ποσό αναφοράς του επιδόματος ανέρχεται σε 380 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε 360 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ), σε 350 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, σε 325 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, και σε 300 ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου, προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις ως εξής:

1. Προκαταβολή:

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025. Η προκαταβολή ανέρχεται στο 60% του ποσού που είχε λάβει ο δικαιούχος την περίοδο 2024-2025. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κάτω από 80 ευρώ.

2. Υπόλοιπο επιδόματος:

- Έως 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2025, και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1.6.2025, έως και 31.3.2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

- Ειδικά για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έως την 29η Μαΐου 2026, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 15η Μαΐου 2026

- Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2025 έως 31.3.2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 30η Ιουνίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Ιουλίου 2026.

- Ειδικά για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 20η Ιουλίου 2026.