Η «επίδειξη βίας» δεν πέρασε, ούτε τα ...δισεκατομμύρια που μοίραζε στα λόγια!- Απέναντι στην κυβέρνηση και οι «γαλάζιοι» αγρότες, τεράστια η συμμετοχή, ξεχειλίζει η οργή. Πολλαπλασιάζονται τα μπλόκα.

Η επίδειξη ακραίας βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις δεν έπιασε και οι αγρότες κατέλαβαν την εθνική οδό και στήνουν το πλέον κομβικό μπλόκο, αυτό της Νίκαιας στη Θεσσαλία.

-Το Μαξίμου δεν υπολόγισε σωστά ούτε το μέγεθος της οργής, ούτε το μέγεθος του προβλήματος στον αγροτικό κόσμο που έχει έρθει σε απόγνωση.

-Η επιλογή της παραπληροφόρησης με τα δήθεν δισεκατομμύρια που μοιράστηκαν τάχα μου στους αγρότες δεν ήταν παρά ένας μεγάλος εμπαιγμός, στον οποίο μάλιστα δυστυχώς πρωτοστάτησε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με το «κυριακάτικο μήνυμά» του. Εμπαιγμός που μεγάλωσε την οργή των καταχρεωμένων αγροτών, που ένοιωσαν ότι δεν έχουν καμιά άλλη διέξοδο για να υπάρξουν παρά μόνο ακραίες «με το καλημέρα» μορφές αγώνα, όπως ο αποκλεισμός εθνικών οδών και εν συνεχεία λιμανιών και αεροδρομίων.

-Η αστυνομική βία όχι μόνο δεν εμπόδισε τους αγρότες να βγουν στις εθνικές οδούς, αλλά τροφοδότησε την αποφασιστικότητά τους, ενώ δίνει μεγαλύτερη ώθηση στον αγώνα τους. Επιπλέον καθιστά τις κινητοποιήσεις τους, σε αυτή τουλάχιστον τη φάση, συμπαθητικές σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Ειδικά στη Θεσσαλία η συμπαράσταση στους αγρότες τείνει να γίνει καθολική, πολύ περισσότερο καθώς στα μπλόκα συμμετέχουν μαζικά και «γαλάζιοι» αγρότες! Η μεγάλη συμμετοχή και οργή στα μπλόκα τρομάζουν το Μαξίμου, το οποίο επιχειρεί τώρα να αναδιαμορφώσει τη στρατηγική του κερδίζοντας χρόνο.

-Η εντολή που δόθηκε στην ΕΛΑΣ είναι να σταματήσει τη βία και τις προκλήσεις.

-Αναζητούνται χρήματα για πραγματικές πληρωμές ώστε να αποδυναμώσουν προοπτικά τα μπλόκα.

-Η πρώτη ενέργεια των φιλοκυβερνητικών μέσων, καθώς δεν υπάρχει στρατηγική από την κυβέρνηση, είναι να αποσιωπήσουν ή εάν αυτό δεν γίνεται, να υποβαθμίσουν τις κινητοποιήσεις. Κάτι που γίνεται φανερό από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Δευτέρας.

-Επιχειρείται να κερδηθεί χρόνος για να διαμορφωθεί μια νέα στρατηγική, με πραγματικές πληρωμές και με κατά το δυνατόν λιγότερα ψέματα, αλλά και προκειμένου οι αγρότες να αρχίσουν να ...κουράζονται!

ΥΓ: Μάλλον θα πρέπει να γίνουν και ...ευχέλαια, προκειμένου να μην έρθει τώρα στη Βουλή η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ! Να μην δουν οι αγρότες το πάρτι που είχε στηθεί σε βάρος τους!