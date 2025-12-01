Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τετάρτη σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ερχονται οι πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις.

Σήμερα και αύριο η χώρα μας θα βρεθεί, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, κάτω από την επίδραση ενός γενικά ομαλού πεδίου βαρομετρικών πιέσεων παρ'όλα αυτά, αυτός ο ήπιος καιρός δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς σχηματίζονται και πάλι βαρομετρικά χαμηλά από την περιοχή της Ιταλίας και από την Τετάρτη, περιμένουμε σημαντική επιδείνωση με πάρα πολλές βροχές.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι είναι καλός με εξαίρεση τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπου δεν αποκλείεται και σήμερα να δούμε λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι δυτικοί έως και και 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος τις πρωινές ώλρες στα βόρεια φθάνει ακόμα και τους μηδέν βαθμούς. Αργότερα θα ανέβει η θερμοκρασία και θα είμαστε στα φυσιολογικά για την εποχή επίπδεα (έως και 19 βαθμούς Κελσίου).

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές συννεφιές προς το βράδυ. Η ημέρα ξεκινάει με κρύο, αργά το μεσημέρι όμως η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το κρύο έντονο, αργότερα όμως η θερμοκρασία θα ανέβει, φθάνοντας ακόμα και τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η Τρίτη θα είναι μία καλή ημέρα χωρίς κάτι το αξιόλογο.

Από το βράδυ όμως της αυριανής ημέρας θα μας προσεγγίσει ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο την Τετάρτη θα ασκήσει τη πρώτη του επίδραση προς τη δυτική Ελλάδα (μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά).

Περιμένουμε ένα κύμα κακοκαιρίας ανάλογης έντασης με αυτό των προηγούμενων ημερών που σημαίνει οτι και αυτή η κακοκαιρία μπορεί να αφήσει πίσω της αρκετά προβλήματα.

Θα ξεκινήσει την επίδρασή του πρώτα στη δυτική Ελλάδα. Δηλαδή την Τετάρτη, θα δούμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, στην περιοχή της δυτικής και βορδειοδυτικής Πελοποννήσου, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Θα έχουμε ισχυρές βροχές - καταιγίδες αλλά και ανέμους.

Η κακοκαιρία την Πέμπτη θα επεκταθεί πιο ανατολικά και μάλιστα περιοχές όπως η ανατολική και νοτια Θεσσαλία, θέλουν μεγάλη προσοχή καθώς θα δημιουργηθούν συγκλίσεις που θα αφήσουν στο πέρασμά τους μεγάλο όγκο βροχής.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα αφορούν πλέον την Αττικοβοιωτία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την περιοχή της Χαλκιδικής, τα παραλιακά τμήματα της Πελοποννήσου τα οποία θέλουν μεγάλη προσοχή.

Από Τετάρτη λοιπόν θα ξεκινήσει η κακοκαιρία, πρώτα στη δυτική Ελλάδα και από Πέμπτη και στη συνέχεια και μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα περάσουμε σε ένα χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο, ενώ μπορεί να έχουμε και προβλήματα.

Είναι μία κακοκαιρία που θα σαρώσει τη χώρα και θα πάρει μεγάλα ποσά υγρασίας. Αυτές οι κακοκαιρίες περνάνε από θερμές περιοχές και μετά μετακινούνται σε ψυχρές περιοχές με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται έντονες καταιγίδες οι οποίες θα αφορούν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Ταυτόχρονα θα δούμε πολλές χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα στα βουνά μας, τα οποία θα δεχθούν τα πρώτα αξιόλογα χιόνια.

Αυτές οι κακοκαιρίες μπορεί στο πέρασμά τους να αφήνουν προβλήματα σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις και να ευνοήσουν πολύ τα χιονοδρομικά κέντρα γεμίζοντάς τους με αξιόλογο χιόνι.

Χρειάζεται προσοχή να είμαστε σε εγρήγορση, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια, καθώς και αυτή η κακοκαιρία θα κινηθεί σε ανάλογα πλαίσια με την προηγούμενη με έντονα καιρικά φαινόμενα.

