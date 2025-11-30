Συνοδευόμενη από τον Τζορτζ Τσούνη.

Δεν πρόλαβε να συμπληρώσει μήνα στη χώρα η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ και πρόλαβε να επισκεφτεί και τον θρυλικό πλέον (για τα παϊδάκι του και όχι μόνο) ...Τσομπανάκο στην Καισαριανή.

Τη συνόδευε ο πρώην πρέσβης στη χώρα μας των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας Τζορτζ Τσούνης, που μένει στην Αθήνα μεγάλο διάστημα και παίζει παρασκηνιακό ρόλο σε πολλές επιχειρηματικές κινήσεις.

Τον Τσομπανάκο, ένα στέκι απλών και προοδευτικών ανθρώπων μετά την μεταπολίτευση, τον ...ανακάλυψε ο Τζορτζ Τσούνης προς τα τέλη της θητείας του στην Αθήνα και τον επικαλούνταν σε συνεντεύξεις του: «Μας αγαπούν τόσο πολύ, που όταν πηγαίνω στον Τσομπανάκο στην Καισαριανή με χαιρετούν και μου μιλούν όλοι», έλεγε.

Οπότε, ανάλογο προφίλ φτιάχνει και η Κίμπερλι...

