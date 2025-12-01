Ο Τραμπ βλέπει «καλη πιθανότητα» για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, την ώρα που ο Μάρκο Ρούμπιο προειδοποιεί για την εύθραυστη φύση των διαπραγματεύσεων και υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που πρέπει να παίξει η Ρωσία.

Αισιόδοξος εμφανίστηκε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τις συνομιλίες Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στο Μαϊάμι, κάνοντας λόγο για «καλή πιθανότητα» μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες «προχωρούν, και προχωρούν καλά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One. «Νομίζω ότι υπάρχει καλή πιθανότητα να μπορέσουμε να κάνουμε μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Τα σχόλιά του έγιναν αφότου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τις ειρηνευτικές συνομιλίες εύθραυστες και υπογράμμισε ότι η Ρωσία θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο σε οποιαδήποτε συμφωνία.

«Αυτό είναι ευαίσθητο, είναι περίπλοκο», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι, και προφανώς υπάρχει ένας ακόμη που θα πρέπει να αποτελεί μέρος της εξίσωσης», είπε ο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε τις διαπραγματεύσεις στο Μαϊάμι ως «μια πολύ παραγωγική και χρήσιμη συνάντηση, στην οποία σημειώθηκε πρόσθετη πρόοδος», αν και προειδοποίησε ότι απομένει περισσότερη δουλειά. Όπως σημείωσε οι διπλωματικές προσπάθειες θα ενταθούν αυτή την εβδομάδα.

Ο Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Μόσχα τη Δευτέρα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Όπως σημείωσε, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν «έρθει σε επαφή σε διάφορους βαθμούς με τη ρωσική πλευρά» και κατανοούν πολύ καλά τις θέσεις της.

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης είπε ότι οι ομάδες εργάζονταν όχι μόνο για τους όρους που θα τερμάτιζαν τις μάχες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αλλά και για τους «όρους που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία μακροπρόθεσμη ευημερία».

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είπε ότι η συνάντηση ήταν «παραγωγική και επιτυχημένη», καθώς βασίστηκε στην επιτυχία των προηγούμενων συνομιλιών ΗΠΑ–Ουκρανίας στη Γενεύη.

«Στόχος μας είναι μια ευημερούσα, ισχυρή Ουκρανία», είπε ο Ουμέροφ σε δημοσιογράφους. «Συζητήσαμε όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία. Και οι ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικές».

«Το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία δεν βοηθάει τις διαπραγματεύσεις»

Σημειώνεται πως ο Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, διορίστηκε επικεφαλής της ουκρανικής ομάδας αφού ο ισχυρός προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, παραιτήθηκε την Παρασκευή εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι η ευρείας κλίμακας έρευνα για υπόθεση διαφθοράς που επεκτείνεται το τρέχον διάστημα σε κύκλους της ουκρανικής εξουσίας «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις.

«Η Ουκρανία έχει μερικά δύσκολα προβληματάκια», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους. «Υπάρχει μια υπόθεση διαφθοράς που δεν βοηθάει», επέμεινε.

Πού βρίσκονται σήμερα οι διαπραγματεύσεις

Η Ουκρανία επιδιώκει διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και μια κατάπαυση του πυρός βασισμένη στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου - απορρίπτοντας την παραχώρηση οποιουδήποτε εδάφους που δεν έχει ήδη καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις.

Ο Πούτιν ωστόσο αποδεικνύει πως δεν είναι έτοιμος για παραχωρήσεις, λέγοντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο «όταν τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τα εδάφη που κατέχουν».

Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές στη Γενεύη το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν έγιναν σημαντικές αναθεωρήσεις στο αρχικό σχέδιο 28 σημείων που αναπτύχθηκε από τον Γουίτκοφ και τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και ειδικό απεσταλμένο του Κρεμλίνου.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας είπαν ότι το αρχικό σχέδιο – που θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τη Ρωσία – θα απαιτούσε «περισσότερη δουλειά», ενώ στη συνέχεια ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, επιβεβαίωσε πως το Κρεμλίνο είχε λάβει την τελευταία έκδοση του σχεδίου.

«Δεν πρόκειται για κάτι επίσημο, αλλά έχουμε το έγγραφο. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη με κανέναν γιατί τα σημεία του απαιτούν πραγματικά σοβαρή ανάλυση και συζήτηση», είπε ο Ουσάκοφ.

Οι διαπραγματεύσεις γίνονται με φόντο τις επίμονες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πόλεων και υποδομών σε όλη την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε την Κυριακή ότι την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία χρησιμοποίησε σχεδόν 1.400 drones, 1.100 βόμβες και 66 πυραύλους στις επιθέσεις.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία συνεχίζει να στοχεύει ρωσικές ενεργειακές και αμυντικές υποδομές με drone μεγάλου βεληνεκούς και εγχώρια κατασκευασμένους πυραύλους. Η Ουκρανία χρησιμοποίησε επίσης θαλάσσια drone την Παρασκευή και το Σάββατο σε επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ο πρώην αρχηγός του ουκρανικού γενικού επιτελείου, Βαλερίι Ζαλούζνι, ο οποίος θεωρείται πιθανός αντίπαλος του Ζελένσκι, έγραψε στην Daily Telegraph την Κυριακή ότι «ο πόλεμος δεν τελειώνει πάντα με τη νίκη της μιας πλευράς και την ήττα της άλλης».

«Εμείς οι Ουκρανοί επιδιώκουμε την πλήρη νίκη, αλλά δεν μπορούμε να απορρίψουμε την επιλογή ενός μακροπρόθεσμου τερματισμού του πολέμου», έγραψε ο Ζαλούζνι.

Πηγή: CNN