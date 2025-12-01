Από χθες το μεσημέρι οι αγρότες της Καρδίτσας έκλεισαν τον κόμβο στον Ε65, έξω από την πρωτεύουσα του νομού ανεβάζοντας τα τρακτέρ τους στο εθνικό δίκτυο. Την ίδια πορεία ακολούθησαν και οι συνάδελφοι τους από την Λάρισα και την Μαγνησία που απέκλεισαν με τα αγροτικά τους μηχανήματα τον κόμβο της Νίκαιας στην ΠΑΘΕ.

Οι αγρότες διεκδικούν λύσεις για τις χαμηλές τιμές προϊόντων, τις καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ζημιές από την ευλογιά.

Από σήμερα τα μπλόκα γίνονται περισσότερα στο εθνικό δίκτυο και απλώνονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς θα σχηματιστούν νέα μπλόκα σε Μάλγαρα, Θήβα, Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο και στις Σέρρες.

Πώς γίνεται η κυκλοφορία

Σε συνέχεια των από 30-10-2025 (1) και 30-10-2025 (2) ανακοινώσεών μας, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, από ώρα 17.00’ σήμερα (30-11-2025) και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).