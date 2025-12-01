Οι μεγάλες αλυσίδες κράτησαν το μεγαλύτερο μερίδιο του τζίρου, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις, αν και συμμετείχαν ενεργά, είδαν αυξημένη αλλά χαμηλότερης αξίας κατανάλωση.

Οι προσφορές συνεχίζονται και σήμερα, Cyber Monday, με επίκεντρο τις ηλεκτρονικές αγορές, την ώρα που το τριήμερο της Black Friday δεν κύλησε με την αναμενόμενη ένταση για μεγάλο μέρος της αγοράς. Παρότι το καταναλωτικό ενδιαφέρον υπήρξε υπαρκτό, οι έμποροι καταγράφουν χαμηλότερη από την προσδοκώμενη κίνηση, με την αρχική κακοκαιρία της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου 2025 να λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας και τις επόμενες δύο ημέρες να μην καταφέρνουν τελικά να καλύψουν τις απώλειες.

Στο κέντρο της Αθήνας η εικόνα το Σάββατο και την Κυριακή ήταν σαφώς βελτιωμένη λόγω του καλού καιρού, με ουρές να σχηματίζονται κυρίως σε γνωστές αλυσίδες και πολυκαταστήματα. Ωστόσο, όπως σημειώνουν επιχειρηματίες, η συνολική αγοραστική ένταση ήταν χαμηλότερη από τα περσινά επίπεδα, ενώ η πλειονότητα των καταναλωτών επικεντρώθηκε σε στοχευμένες αγορές επώνυμων προϊόντων και ηλεκτρονικών ειδών με εκπτώσεις 20% έως 50%.

Παρά την προσπάθεια των επιχειρήσεων και την τήρηση του νέου Κώδικα Δεοντολογίας στις μειώσεις τιμών, η αγορά κινήθηκε με εμφανείς διαφοροποιήσεις. Οι μεγάλες αλυσίδες κράτησαν το μεγαλύτερο μερίδιο του τζίρου, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις, αν και συμμετείχαν ενεργά, είδαν αυξημένη αλλά χαμηλότερης αξίας κατανάλωση. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι συνολικές πωλήσεις δεν ανέβηκαν στα περσινά επίπεδα, γεγονός που συνδέεται και με τη μετατόπιση μέρους της ζήτησης στις ηλεκτρονικές αγορές, οι οποίες φέτος ενισχύθηκαν σημαντικά.

Οι διαδικτυακές πωλήσεις εκτιμάται ότι διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, όπως ταξιδιωτικά πακέτα και αεροπορικά εισιτήρια. Περίπου 20% των καταναλωτών προχώρησαν σε χριστουγεννιάτικες αγορές, ενώ τρεις στους δέκα στράφηκαν σε είδη πολυτελείας που δεν θα επέλεγαν εκτός περιόδου προσφορών. Παρ’ όλα αυτά, η Black Friday δεν φαίνεται να ενίσχυσε τον συνολικό τζίρο της αγοράς, αλλά περισσότερο να τον μετέφερε χρονικά.

Οι φορείς του εμπορίου επισημαίνουν ότι η πραγματική εικόνα θα προκύψει με την ολοκλήρωση του τέταρτου τριμήνου, περίοδο που απαιτεί αύξηση πωλήσεων τουλάχιστον 10% ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα των 750 εκατ. ευρώ που λείπουν από την αγορά.