Ο ασπρόμαυρος κινηματογράφος, η εταιρεία παραγωγής Φίνος Φιλμ, γιορτάζει την Black Friday.

Με ένα ιδιαίτερο και άκρως χιουμοριστικό βίντεο επέλεξε η Φίνο Φιλμ να γιορτάσει την ημέρα της Black Friday.

Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, η μέρα ξεχωρίζει και η εταιρεία παραγωγής, επέλεξε να το «γιορτάσει» με ένα βίντεο – αφιέρωμα. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρα, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κώστας Βουτσάς, Θανάσης Βέγγος, είναι μόνο μερικοί από τους πρωταγωνιστές που έχουν ξεχωρίσει με τις ατάκες τους.

Όλες οι συζητήσεις ωστόσο, περιστρέφονται γύρω από τα λεφτά, τις δραχμές και τα δολάρια.

«Μπλακ όπως Φράϊντει. Απολαύστε το!», έγραψε χαρακτηριστικά η εταιρεία παραγωγής στη λεζάντα της δημοσίευσης.

{https://www.instagram.com/p/DRl0sqQiIVG/?hl=el}