Η απόλυτη Τζένιφερ Λόπεζ, άφησε τα μικρόφωνα και έπιασε τη μαγειρική για την ημέρα των Ευχαριστιών.

Την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου, ήταν η «Ημέρα των Ευχαριστιών», μία ιδιαίτερη και άκρως σημαντική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και η Τζένιφερ Λόπεζ, άδραξε την ευκαιρία και απέδειξε πως εκτός από καλλιτέχνης στη σκηνή, είναι και στην κουζίνα.

Η εκρηκτική JLo, έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως αγαπά να φροντίζει τα αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ μέσω της δημοσίευσής της, έκανε σαφές πως ξέρει από μαγειρική και έχει απίστευτα κομψό γούστο και στη διακόσμηση.

Συγκεκριμένα, μέσα από το καρουζέλ φωτογραφιών που μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό το Instagram, η καλλιτέχνιδα, φαίνεται να τήρησε τα έθιμα του «Thanksgiving», ενώ εύχεται σε όλους για την ημέρα.

Γαλοπούλα, γλυκά και διάφορα άλλα εδέσματα, φέρουν την υπογραφή της, ενώ σε γιορτινή διάθεση, στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

{https://www.instagram.com/p/DRlsgsrkRWD/?img_index=1}