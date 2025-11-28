Σε περίοδο ανάρρωσης βρίσκεται η Μαρίνα Σάττι.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται της τελευταίες ημέρες η Μαρίνα Σάττι, καθώς, όπως έχει γίνει γνωστό αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την υγεία της, γεγονός που την έκανε να απουσιάζει από τα φετινά MadWalk, ενώ με νέα ανακοίνωση, δημοσιεύθηκε και η απόφαση να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία παραγωγής που την εκπροσωπεί, λίγες μέρες νωρίτερα, είχε ανακοινώσει την απουσία της από το event, ενώ μόλις σήμερα, δημοσιεύθηκε και η απόφαση να ακυρωθούν οι εμφανίσεις της στην Αμερική.

Η ίδια λοιπόν, το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να ενημερώσει τους θαυμαστές της για την κατάσταση της υγείας της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως λαμβάνει τις ευχές και την αγάπη των θαυμαστών της, ενώ σύντομα επρόκειτο να δημοσιευθούν και οι νέες ημερομηνίες για τις εμφανίσεις της.

Στην πρώτη φωτογραφία, απεικονίζεται η ίδια, ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείο, ενώ σημειώνει χαρακτηριστικά: «Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… stay tuned».

Σε μία δεύτερη φωτογραφία, φαίνεται να μεταφέρει το ίδιο μήνυμα γραμμένο στα αγγλικά, ενώ σε μία τρίτη ιστορία, φαίνεται πως είναι έτοιμη να υποβληθεί σε μία νέα εξέταση.