Όσα αποκαλύπτει ο Γιάννης Δρακόπουλος, για το ρόλο του στο «Σόι Σου».

Ο Γιάννης Δρακόπουλος, ο αγαπημένος μας Μιχάλης Μπισμπίκης από την δημοφιλή σειρά του ALPHA, «Το Σόι σου» ήταν προσκεκλημένος της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του «Happy Day».

Ο Γιάννης Δρακόπουλος μίλησε για το μεγάλο comeback της σειράς, αλλά και για τη διαδρομή του στην υποκριτική και την οικογένειά του.

Λίγες σειρές έχουν καταφέρει να γίνουν συνώνυμες με το γέλιο, τη συγκίνηση και τις οικογενειακές στιγμές όπως το «Το σόι σου».

«Το Σόι Σου»: Απόψε στις 20:00 νέο απολαυστικό, διπλό επεισόδιο.

Ο ρόλος που υποδύεται στη σειρά, ο Μιχάλης εξακολουθεί να ψάχνει τη «μεγάλη ιδέα», που θα τον κάνει πλούσιο και επιτυχημένο χωρίς να κουνήσει το μικρό του δαχτυλάκι.

Πιάνει τον Διονύση και τον πείθει να βάλουν βίγκαν προϊόντα στα χασάπικα. Για τον εαυτό του, κρατάει την θέση του «Διευθυντή εξ Αποστάσεως» και αφήνει τον Διονύση να τρέχει την επιχείρηση... μέχρι που η πελατεία εξαφανίζεται.

Ο Μιχάλης πάντα δοτικός και υπομονετικός με τον πεθερό Βαγγέλη (Γιώργος Γιαννόπουλος), θα βρει τη λύση… Η σχέση του με τον πεθερό του, τον Βαγγέλη δεν δείχνει να είναι αρμονική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο πεθερός μου με αγαπάει αλλά όλοι οι άνθρωποι θέλουμε κάποιον να του γκρινιάζουμε… Δεν σημαίνει ότι επειδή γκρινιάζουμε σε κάποιον δεν τον αγαπάμε. Ίσα ίσα καμιά φορά γκρινιάζουμε περισσότερο σε αυτόν που αγαπάμε» εξηγεί ο Γιάννης Δρακόπουλος.

Για την επιστροφή της σειράς ανέφερε ότι «όταν δέχτηκα την πρόταση για την επιστροφή χάρηκα…, υπήρχε μια ευχάριστη προσμονή ότι θα γίνει κάτι ωραίο πάλι».

Αναφερόμενος για το πώς αντιμετωπίζουν οι δύο κόρες του, οι οποίες βρίσκονται στην εφηβεία, την επιτυχία της σειράς σημείωσε ότι «χαίρονται με την επιτυχία της σειράς» αλλά «δεν μου λένε πολλά. Νομίζω ότι επειδή έτσι έχουν μεγαλώσει, και παλαιότερα ήταν το Σόι, το έχουν συνηθίσει θέλω να πιστεύω».

{https://www.youtube.com/watch?v=BYH_vxG0PcU}

Στη συνέχεια, μίλησε για τη δική του πορεία ως ηθοποιός, σημειώνοντας πως δεν ήταν κάτι που είχε στο μυαλό του από την αρχή, ενώ υπογράμμισε ότι «από την αρχή που ξεκίνησα να δουλεύω σαν ηθοποιός υπήρχε μια ροή».

«Το σόι σου» κάθε Παρασκευή στις 20:00.