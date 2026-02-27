Όσα αποκάλυψε ο αδερφός του Βασίλη Καρρά για τα τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν στις 23 Μαρτίου. «Είχε προνοήσει», εξήγησε.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κυκλοφορήσουν 12 τραγούδια του Βασίλη Καρρά, που είχε ερμηνεύσει ο ίδιος πριν φύγει από τη ζωή, στις 24 Δεκεμβρίου του 2024.

Όπως σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», δύο εκ των 12 κομματιών, είναι ήδη στον αέρα, ενώ η αποκάλυψη των υπολοίπων αναμένεται για τις 23 Μαρτίου που θα παρουσιαστούν στην μορφή ολοκληρωμένου δίσκου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ο Βασίλης Καρράς είχε αφήσει μία σπουδαία και πολυάριθμη παρακαταθήκη, αποτελούμενη από περίπου 5.000 τραγούδια.

Μάλιστα, τα κομμάτια που θα κυκλοφορήσουν έχει ερμηνεύσει ο ίδιος ο Βασίλης Καρράς και δεν αποτελούν επεξεργασμένο προϊόν.

Ο Δαμιανός Κεσογλίδης, ο αδερφός του λαϊκού ερμηνευτή μίλησε στο «Πρωινό», δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο καλλιτέχνης είχε προνοήσει για ότι θα ερχόταν μετά τον θάνατό του, ενώ η οικογένεια έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με τη δισκογραφική για την κυκλοφορία των τραγουδιών:

«Ο Βασίλης είχε μεγάλη παρακαταθήκη. Γραμμένα τραγούδια στο συρτάρι του, με τους στίχους και τη μουσική τους, καταχωρημένα όλα. Έπειτα από συμφωνία της νύφης μου με την εταιρεία, θα κυκλοφορήσουν τα συγκεκριμένα. Και μάλιστα υπάρχουν κι άλλα πολλά ακόμη κομμάτια. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που κυκλοφορούν τα τραγούδια του. Ο Βασίλης δεν ξεχνιέται με τίποτα. Είμαι πάντα υπερήφανος για εκείνον. Είχε προνοήσει για το τι θα γίνει ακόμη και μετά τον θάνατό του. Από μένα ο αδερφός μου δεν έφυγε ποτέ. Είναι πάντα μέσα στο μυαλό και την καρδιά μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpldhq3i0ch?integrationId=40599y14juihe6ly}