Με το βλέμμα στον Β' Ημιτελικό της Eurovision για τα επόμενα 7 εισιτήρια του τελικού.

Με έντονο παλμό, ενθουσιασμό και εντυπωσιακές εμφανίσεις ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026, σηματοδοτώντας δυναμικά την έναρξη της φετινής διοργάνωσης. Τα φώτα άναψαν, η σκηνή γέμισε μουσική και το κοινό μπήκε από την πρώτη στιγμή στο κλίμα του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού της Ευρώπης.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά ανέλαβαν την παρουσίαση της βραδιάς, προσθέτοντας χιούμορ, ζωντάνια και αμεσότητα, ενώ οι θεατές στο στούντιο δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν, να τραγουδούν και να επευφημούν τις συμμετοχές.

Αν και όλοι οι καλλιτέχνες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, τρεις εμφανίσεις ξεχώρισαν ιδιαίτερα και κέρδισαν την αποθέωση του κοινού: ο Akylas, η Marseaux και η Evangelia.

Οι ερμηνείες τους άφησαν έντονο αποτύπωμα στον Α’ Ημιτελικό και συζητήθηκαν έντονα τόσο εντός όσο και εκτός σκηνής.

Ιδιαίτερα ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», το οποίο έγινε viral από τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του, θεωρείται ήδη ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον Εθνικό Τελικό και για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Οι επτά που πέρασαν στον Εθνικό Τελικό

Από τον Α’ Ημιτελικό προκρίθηκαν επτά καλλιτέχνες, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision:

«Άλμα» – Rosanna Mailan

«Europa» – STEFI

«Paréa» – Evangelia

«Χάνομαι» – Marseaux

«Ferto» – Akylas

«The Other Side» – Alexandra Sieti

«YOU & I» – STYLIANOS

Η αγωνία κορυφώνεται με τον β’ ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, όπου 14 νέοι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία θέση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Οι καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν την Παρασκευή είναι:

«AGAPI», RIKKI «Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «ASTEIO», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Η σειρά εμφάνισης στον Εθνικό Τελικό

Οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι επτά υποψήφιοι του A' Ημιτελικού είναι:

1. «YOU & I», STYLIANOS

5. «Χάνομαι», Marseaux

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

12. «Ferto», Akylas

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Σημειώνεται ότι και στους δύο ημιτελικούς, η πρόκριση καθορίζεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Αντίθετα, στον τελικό της Κυριακής, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.