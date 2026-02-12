Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κατηγορείται ότι επιλέγει τον αλγόριθμο για να ελέγξει το Συνέδριο- Βαραίνει περισσότερο το κλίμα η αντιπαράθεση των συνδικαλιστών και η περίπτωση Παναγόπουλου.

Οποιαδήποτε συνεδρίαση γίνεται στο ΠΑΣΟΚ ελλοχεύει ο κίνδυνος να τιναχτεί στον αέρα. Είτε συμμετέχουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι κορυφαίοι, είτε παίρνουν μέρος οι εκπρόσωποι του προέδρου και οι άνθρωποι του Παύλου Γερουλάνου, του Χάρη Δούκα κλπ. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη είναι τα όσα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν συγκεντρώθηκαν τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου.

Αποτυπώθηκε το χάσμα που χωρίζει το προεδρικό μπλοκ με τις πλευρές Γερουλάνου και Δούκα ακόμα και για τα διαδικαστικά του συνεδρίου. Αιωρείται το φάντασμα του... αλγορίθμου αναφορικά με τον αριθμό των συνέδρων, με την Τόνια Αντωνίου και τον Κώστα Πανταζή που εκπροσωπούν τους κύριους Δούκα και Γερουλάνο αντίστοιχα να έχουν ριζικές διαφωνίες για την κατανομή των συνέδρων. Και την Χαριλάου Τρικούπη να διαρρέει μετά τον πέρας της συνεδρίασης πως «με την ίδια έκπληξη βλέπουμε να διακινείται η ψευδής είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο. Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου αποφασίστηκε πως η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, με βάση δηλαδή τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημα μας σε κάθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές».

Όπως και να έχει η καχυποψία είναι διάχυτη, όπως επίσης και η βεβαιότητα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης πως η πλευρά Ανδρουλάκη θέλει να πάει σε ένα απολύτως ελεγχόμενο συνέδριο. Το τελευταίο ενισχύεται και από τους διορισμούς που έγιναν σε επίπεδο γραμματέων νομαρχιακών οργανώσεων, με τον βουλευτή Στέφανο Παραστατίδη να θέτει στην χθεσινή συνεδρίαση με έμφαση το θέμα της δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος.

Οι εντάσεις ενισχύονται ακόμα περισσότερο από τις φήμες του προηγούμενου διαστήματος περί διαγραφών, αλλά και τις διαρροές που υπήρχαν για επικείμενη ηρωική έξοδο του Χάρη Δούκα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων σε μεγάλη σύσκεψη στελεχών του τις προηγούμενες ημέρες διέψευσε με οργισμένο τρόπο τα σενάρια αυτά. Πάντως, είναι διάχυτη η αίσθηση πως το ρήγμα μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα συνεχώς θα διευρύνεται, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως στην πανηγυρική συνεδρίαση της ΚΟΕΣ την προσεχή Κυριακή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα στείλει αυστηρό τελεσίγραφο σε όσους βάζουν προσκόμματα στην πορεία του κόμματος. Θα έχει οπότε ενδιαφέρον αν ο κ. Δούκας ή κάποιο άλλο κορυφαίο στέλεχος θα σηκώσει το γάντι και θα απαντήσει στον κ. Ανδρουλάκη.

Το κλίμα, όμως, φορτίζεται και από άλλα γεγονότα, με πιο χαρακτηριστικό το σκάνδαλο που αφορά την ΓΣΕΕ και το πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου. Ο τελευταίος είναι κόκκινο πανί για τον Ανδρουλάκη, ο οποίος τον έχει ξεγραμμένο, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει για άλλες πλευρές του κόμματος αλλά και για την επίσημη ηγεσία της ΠΑΣΚΕ. Εν αντιθέσει με τους προσκείμενους συνδικαλιστές στον κ. Ανδρουλάκη που αφενός έβγαλαν σκληρή ανακοίνωση κατά του Γιάννη Παναγόπουλου, και αφετέρου κατεβαίνουν με άλλη παράταξη στις εκλογές που έχει την Κυριακή το Εργατικό Κέντρο Αθήνας(ΕΚΑ). Οι εκλογές αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς από το ΕΚΑ αναμένεται να βγει σύνεδρος ο κ. Παναγόπουλος για το συνέδριο της ΓΣΕΕ που είναι προγραμματισμένο για τον Απρίλιο.

Το θέμα Παναγόπουλο έγινε αντικείμενο αρκετών συσκέψεων στην Χαριλάου Τρικούπη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η εντολή Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του είναι να αναφέρουν πως ο Παναγόπουλος δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Μάλιστα μόνο απαρατήρητες δεν πέρασαν οι διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη για τη στήριξη που παρέχουν στον κ. Παναγόπουλο μια σειρά κυβερνητικών στελεχών, με πρώτο τον Άδωνι Γεωργιάδη. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι απαντήσεις που θα δώσει σήμερα το μεσημέρι ο κ. Παναγόπουλος, ο οποίος έχει προγραμματίσει να δώσει συνέντευξη τύπου. Οι πληροφορίες επιμένουν πως θα είναι καταπέλτης κατά της Χαριλάου Τρικούπη για το πλήρες άδειασμα που του επιφύλαξε.