Τι εξέπληξε τον υπουργό Υγείας.

Η επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη έναντι του Γιάννη Παναγόπουλου τη διαβάσατε χτες στον «Πληροφοριοδότη».

Ο υπουργός Υγείας, ωστόσο, όπως λέει, έμεινε έκπληκτος χθες στη Βουλή, από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που τον πλησίασαν να τον συγχαρούν (!) για τα όσα είπε!

Ο Άδωνις δείχνει να πιστεύει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τυχόν ποινικές ευθύνες του προέδρου της ΓΣΕΕ. Και ότι και να μην καταφέρει να επανεκλεγεί πρόεδρος ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έχει έναν ισχυρότατο πυρήνα στελεχών στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων.

Β.Σκ.