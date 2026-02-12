Όσα ψιθύριζαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι στους διαδρόμους του Μαξίμου.

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εναντίον του Ν. Δένδια και υπέρ του Κ. Μητσοτάκη και του Γ. Γεραπετρίτη μάλλον κακό έκαναν στην κυβέρνηση παρά καλό.

Αυτό τουλάχιστον ψιθύριζαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι στους διαδρόμους του Μαξίμου μία ημέρα πριν την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα.

Προφανώς η συγκεκριμένη δήλωση μάλλον έδωσε πόντους στον Ν. Δένδια και σε ένα κοινό της συντηρητικής παράταξης αφαίρεσε πόντους από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών. Γι΄αυτό και βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης την επομένη για να καταγγείλει «προβοκάτσια» και να διευκρινίσει ότι όλη η κυβέρνηση είναι στην ίδια γραμμή στα εθνικά .. Λέμε τώρα.

Λ.Ι.