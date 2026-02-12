Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής ταυτίζεται στο θέμα με τον Αλέξη Τσίπρα - Θα περάσει η «γραμμή» στα κόμματα της αριστεράς;

Πληθαίνουν οι σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες που ζητούν, έστω και με παραλλαγές, να μη συμμετέχει η προοδευτική αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ακόμα και να την «σαμποτάρει» με κάθε νόμιμο βεβαίως τρόπο.

«Η δημοκρατική αντιπολίτευση να μην πάει στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση» δηλώνει με συνέντευξή του στην εφημερίδα "Η Εποχή" και τον Στρατή Ηλιάκη ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ταυτιζόμενος με όσα είχε πει την ίδια ημέρα ο Αλέξης Τσίπρας από τα Ιωάννινα στην παρουσίαση της "Ιθάκης".

«Η προσωπική μου γνώμη είναι να μην μπουν καθόλου στη συζήτηση οι δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, να την καταγγείλουν πολιτικά. Να αποδομηθεί στη συνείδηση του κόσμου αυτή καθεαυτή η προσπάθεια αναθεώρησης και να δυσκολευτεί στο να ξεκινήσει. Οι πολιτικές δυνάμεις να μπούνε σε αυτή τη κουβέντα μόνο εάν ξεκινήσει εν τέλει η προτείνουσα Βουλή. Να γίνει κάθε προσπάθεια να εμποδιστεί. Οποιοδήποτε κουβεντολόι τώρα ανά άρθρο είναι «νερό στον μύλο» του Μητσοτάκη για πολιτικό αποπροσανατολισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής. Ερώτημα βεβαίως αν η "γραμμή" αυτή υιοθετηθεί τελικά από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Η κυβέρνηση επιλέγει να ανοίξει τη συζήτηση για το Σύνταγμα, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, θέτοντας εξαρχής τα άρθρα που επιθυμεί να αλλάξει ή καταργήσει. Πού αποσκοπεί με αυτό;

Ο κ.Μητσοτάκης θέλει να «συνταγματοποιήσει» τις μνημονιακές – δημοσιονομικές δεσμεύσεις. Αυτή είναι η νεοφιλελεύθερη πτυχή μαζί και με το «κλείσιμο ματιού» στους επενδυτές σε σχέση με το περιβάλλον ή την εργασιακή νομοθεσία που την διέλυσε. Αυτή είναι η μία πλευρά η οικονομικο-κοινωνικο-ταξική. Κυρίως όμως θέλει να κανονικοποιήσει, να έχει άλλοθι για τα «τέρατα και σημεία» τα οποία έκανε. Παραδείγματος χάριν, υπονόμευσε απολύτως τρεις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, την ΑΔΑΕ, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, τον Συνήγορο του Πολίτη - που είναι τα αντίβαρα στην κυβερνητική εξουσία. Υπονόμευσε και προσπάθησε να χειραγωγήσει τις εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές της Βουλής.

Σε κοινή θέα, προσπάθησε - και σε έναν βαθμό το πέτυχε - να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για όλα τα ζητήματα που άπτονται της συνταγματικής τάξης έχει δώσει δείγματα γραφής. Και βγαίνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης και λέει «ανοίγω διάλογο, φτιάχνω ατζέντα για το άρθρο 16» –το οποίο επίσης πρωτοφανώς έχει κονιορτοποιήσει με τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων “fast food”. Η πρόθεσή του είναι να στριμώξει πολιτικά τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, να ωραιοποιήσει τη δική του άθλια πολιτική της εξαετίας και να βοηθήσει τον χώρο του επικοινωνιακά.

Η Αριστερά πώς πρέπει να πάει στη συζήτηση για το Σύνταγμα;

Εάν πρόκειται τελικά να οδηγηθούμε σε αυτή τη συζήτηση εκόντες άκοντες, προφανώς θα πάει με το φορτίο πολύ συγκεκριμένων και πιο ριζοσπαστικών προτάσεων, όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά. Η προσωπική μου γνώμη είναι να μην μπουν καθόλου στη συζήτηση οι δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, να την καταγγείλουν πολιτικά. Να αποδομηθεί στη συνείδηση του κόσμου αυτή καθεαυτή η προσπάθεια αναθεώρησης και να δυσκολευτεί στο να ξεκινήσει. Οι πολιτικές δυνάμεις να μπούνε σε αυτή τη κουβέντα μόνο εάν ξεκινήσει εν τέλει η προτείνουσα Βουλή.

Να γίνει κάθε προσπάθεια να εμποδιστεί. Οποιοδήποτε κουβεντολόι τώρα ανά άρθρο είναι «νερό στον μύλο» του Μητσοτάκη για πολιτικό αποπροσανατολισμό. Είναι κατεξοχήν στρατηγικό πολιτικό ζήτημα. Συντάσσομαι απολύτως με τις απόψεις που λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος για καταστρατήγηση, στα όρια εκτροπής, κρίσιμων άρθρων του Συντάγματος. Το ζήτημα τώρα είναι η τήρηση του Συντάγματος, η πολιτική και εκλογική αποδοκιμασία του καθεστώτος Μητσοτάκη και η επαναφορά της συνταγματικής τάξης.