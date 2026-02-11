Την επόμενη περίοδο θα παρουσιάζονται όλο και περισσότερες προτάσεις προοδευτικής πολιτικής.

Τον ρόλο που ο Αλέξης Τσίπρας είχε εξ αρχής στο μυαλό του, φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να επιτελεί το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, καθώς πλέον, ξεκίνησε να συγκροτεί προτάσεις εφαρμοσμένης προοδευτικής πολιτικής, οι οποίες και θα χρησιμοποιηθούν ως προγραμματική βάση για την ολική επαναφορά του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Οι πρώτες προτάσεις του Ινστιτούτου

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να ζητήσει τη συνεργασία ορισμένων προοδευτικών επιστημόνων πρώτης γραμμής, δέχθηκε σκληρή κριτική από τους αντιπάλους του, αλλά και από ορισμένους «φίλους», κατηγορώντας τον ακόμα για «ελιτισμό» και πολλά άλλα.

Όσοι, όμως, συνομιλούσαν με πρόσωπα από το «στρατηγείο» της λεωφόρου Αμαλίας, γνώριζαν πολύ καλά ότι τα πρόσωπα που βρέθηκαν να απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, δεν είχαν ρόλο πολιτικού καθοδηγητή, ούτε καν πολιτικού στελέχους.

Κάποιοι εξ αυτών, όντως, θα βρεθούν στη νέα κατάσταση σε ρόλο πρωταγωνιστή. Αλλά λίγοι. Οι υπόλοιποι είχαν ως αντικείμενο την κατάρτιση προγραμματικών θέσεων και την ανάδειξη των προοδευτικών πολιτικών προτάσεων, που θα αποτελέσουν το «αντίβαρο» απέναντι στη ιδεολογική «μονοκρατορία» της Δεξιάς.

Και από ότι φάνηκε στα Ιωάννινα, στην πρόσφατη παρουσίαση της «Ιθάκης», το Ινστιτούτο άρχισε να επιτελεί τον ρόλο που είχε στο μυαλό του ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Διαφάνεια» για έλεγχο δημοσίων συμβάσεων και τις επτά ρήξεις για τo μέλλον της περιφέρειας.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος (Συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra) ανέδειξε προτάσεις για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων - που αποτελεί τομέα στον οποίο εργάζεται το Ινστιτούτο.

Οι προτάσεις αυτές, που είχαν αρχή, μέση και τέλος, προκάλεσαν πολλά θετικά σχόλια στην ευρύτερη Κεντροαριστερά, ακόμα και από πρόσωπα τα οποία δεν ταυτίζονται με τον κ.Τσίπρα ή που ανήκουν σε άλλα κόμματα του χώρου, οι οποίοι και δεν σκοπεύουν να τα εγκαταλείψουν. Σε γενικές γραμμές, μπήκαν στο τραπέζι συγκεκριμένες προτάσεις.

Παράλληλα, δόθηκε και μια ευθεία απάντηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κατηγορεί συλλήβδην τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουν να αντιπαραθέσουν προτάσεις απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μόνο «στείρα αντίδραση».

«Μπαράζ» προτάσεων

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, την επόμενη περίοδο θα παρουσιάζονται όλο και περισσότερες προτάσεις προοδευτικής πολιτικής. Είτε από τον Αλέξη Τσίπρα στις ομιλίες του, είτε από το Ινστιτούτο κατευθείαν, με σκοπό να δοθεί πειστικά και δυναμικά το μήνυμα ότι μπορεί να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση κυβερνώσας πολιτικής απέναντι στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη.