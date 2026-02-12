Σταδιακό άνοιγμα του καιρού από το μεσημέρι, σήμερα Τσικνοπέμπτη και νέα κακοκαιρία από το απόγευμα. Για επεισόδιο αφρικανικής σκόνης τις επόμενες ημέρες κάνει λόγο ο Μαρουσάκης.

Περνάει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Αρχίζει και περιορίζεται προς τα νησιά του ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου, όπου αυτή την χρονική στιγμή έχουμε βροχές και καταιγίδες με μεγάλο όγκο βροχής.

Σιγά σιγά μας αποχαιρετάει λοιπόν αυτό το κύμα κακοκαιρίας και ακολουθεί από πίσω του ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, που θα μας απασχολήσει από το απόγευμα και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Από τις αμέσως επόμενες ώρες και μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα θα έχει ένα μεγάλο άνοιγμα με εξαίρεση το ανατολικό Αιγαίο, για να ακολουθήσει από αργά το απόγευμα το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Οι μεσημεριανές ώρες είναι ιδανικές για ψήσιμο, τις βραδινές ώρες όμως για τις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι αρκετά βροχερός.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις στο Αιγαίο έως και 8 μποφόρ και στα υπόλοιπα πελάγη έως και 7 μποφόρ. Θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν μιας και ακολουθεί και νέα κακοκαιρία που θα αυξήσει και πάλι τη διαφορά πίεσης.

Οι θερμοκρασίες είναι ανεβασμένες για την εποχή. Αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη, το Σάββατο θα δούμε θερμοκρασίες ακόμη και 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο και η Κυριακή θα είναι δύο ημέρες όπου η χώρα μας θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά οι βροχές θα κυριαρχήσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα και από την άλλη οι πολλοί θυελλώδεις νοτιάδες θα κυριαρχήσουν νοτιότερα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες αλλά και με σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Στην Αττική σήμερα, το κύμα κακοκαιρίας έχει αφήσει πίσω του έναν άστατο καιρό. Οι βροχές θα συνεχιστούν με ήπιες εντάσεις μέχρι και τις 10 με 11 ώρα και στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται. Θα έχουμε ένα μεγάλο άνοιγμα με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, για να ξανακλείσει ο καιρός τη νύχτα και να ξαναβρέξει με πιο ήπιες όμως εντάσεις από το χθεσινό απόγευμα. Ενισχυμένοι οι άνεμοι και η θερμοκρασία έως και 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν αργότερα. Θα έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια για να ξανακλείσει κοντά στη νύχτα με λίγες και πάλι βροχές. Ο άνεμος έως και 6 μποφόρ και ο υδράργυρος έως και 15 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Παρασκευή, το νέο κύμα κακοκαιρίας, που περιμένουμε από σήμερα το απόγευμα, θα περιοριστεί και θα αφήσει άστατο καιρός προς τη δυτική Ελλάδα. Επομένως οι βροχές θα εστιάζονται στα δυτικά. Το ανατολικό Αιγαίο, που θα έχουμε και καταιγίδες, λιγότερα φαινόμενα προς τη βόρεια Ελλάδα, καλύτερος ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές.

Το Σάββατο, θα μας προσεγγίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αυτό όμως το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί πιο βόρεια. Γι' αυτό τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Από τη Λαμία και πιο βόρεια οι περιοχές θα δέχονται βροχές ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι που θα πνέουν στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, θα μεταφέρουν αφρικανική σκόνη και θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς για την περιοχή της Κρήτης.

Στην Αττική, το Σάββατο, θα ξεπεράσουμε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Προς την περιοχή της ανατολικής Πελοποννήσου, Αργολίδα, Λακωνία, Κορινθία, Αρκαδία θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως θα κάνει ζέστη στα ανατολικά και νότια τμήματα, συνοδεία πολύ δυνατών νοτιάδων και αφρικανικής σκόνης. Πιο βροχερός ο καιρός στα δυτικά και βόρεια.

Το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και νότια χώρα και ειδικά προς την Κρήτη θα είναι έντονο. Θα φυσάει έντονα, μπορούμε να δούμε ακόμη και 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο.

Από τη Δευτέρα απομακρύνεται αυτό το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης. Πάντως παραμένουμε και πάλι σε τροχιά διαδοχικών κακοκαιριών άρα και η άλλη εβδομάδα εμφανίζει αυξημένες πιθανότητες να δώσει έναν ανάλογο τύπου καιρό με αρκετές βροχές που θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο, μιας και οι θερμοκρασίες θα είναι ανεβασμένες εξαιτίας των νοτιάδων.

