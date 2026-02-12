Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία.

«Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο υπουργός Εξωτερικών, αξιολόγησε την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τονίζοντας ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει προσδοκία να εξαφανιστούν «δια μαγείας».

Η ελληνική πλευρά επαναβεβαίωσε ότι στόχος της παραμένει η κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική συνθήκη. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία.

Στα θέματα της ατζέντας περιλαμβάνονται το εμπόριο και η μετανάστευση, όπου η συζήτηση έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να αποφευχθούν κρίσεις.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού, τόνισε ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την ανάγκη για σταθερή επικοινωνία με τον γείτονα, ενώ η ελληνική πλευρά είχε προετοιμαστεί εκτενώς για όλα τα πιθανά σενάρια. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη διαχείριση των προηγούμενων εντάσεων ως επιτυχημένη, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία.

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πλευράς, η ροή μεταναστών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: από 860.000 το 2015 σε περίπου 21.000 σήμερα, καταγράφοντας μείωση 60% σε σχέση με πέρσι.

Σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Κάθε συζήτηση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcrm7k3jx6x?integrationId=40599y14juihe6ly}