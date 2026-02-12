Η αστυνομία ταυτοποίησε την Τετάρτη την ύποπτη για την επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στον Καναδά ως μια 18χρονη κοπέλα: Ο θλιβερός απολογισμός ανέρχεται συνολικά σε 9 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και η ίδια.

Η 18χρονη Τζέσε Βαν Ρούτσελαρ αναγνωρίζεται ως το κορίτσι που σκόρπισε τον θάνατο στο σχολείο του Tumbler Ridge, σε μία από τις σοκαριστικές επιθέσεις στην ιστορία του Καναδά, αφού πρώτα δολοφόνησε την μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της.

Σύμφωνα με το CBS, το πατρικό σπίτι της έφηβης είχε απασχολήσει την αστυνομία τα τελευταία δύο χρόνια για υποθέσεις που σχετίζονταν με ζητήματα ψυχικής υγείας και όπλα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της υπόπτου με τα δύο μέλη της οικογένειάς της που σκότωσε στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με την RCMP, η Βαν Ρούτσελαρ πυροβόλησε την 39χρονη μητέρα της και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της πριν κατευθυνθεί δύο χιλιόμετρα μακριά, στο Tumbler Ridge Secondary School, όπου σκότωσε ακόμη έξι ανθρώπους, τραυμάτισε περισσότερους από είκοσι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μεταξύ των θυμάτων είναι 39χρονος καθηγητής και πέντε μαθητές μεταξύ 12 και 13 ετών - που δεν είχαν καμία σχέση με την ίδια.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι χρησιμοποιεί το όνομα και την ταυτότητα φύλου με τα οποία η ίδια εμφανιζόταν δημόσια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, η 18χρονη είχε καταχωριστεί ως άρρεν κατά τη γέννηση, αλλά ξεκίνησε την διαδικασία φυλομετάβασης πριν από περίπου έξι χρόνια.

Λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονταν με την ύποπτη τέθηκαν στο μικροσκόπιο διεθνώς, όπως και οι λογαριασμοί της μητέρας της (Τζένιφερ Στρανγκ) και μελών της ευρύτερης οικογένειας.

Σύμφωνα με οικογενειακό φάκελο του Ανώτατου Δικαστηρίου από το 2015, τα παιδιά της Στρανγκ ταξίδευαν σε όλη τη χώρα με τη μητέρα τους, στην οποία είχε απαγορευτεί, κατόπιν αίτησης του πρώην συντρόφου της, να τα απομακρύνει από τη Βρετανική Κολομβία.

Τα επόμενα χρόνια, αναρτήσεις συγγενών στο Facebook παρουσίαζαν μια δεμένη οικογένεια που γιόρταζε τα επιτεύγματα και τα γενέθλια της Βαν Ρούτσελαρ.

Ανάρτηση από τον λογαριασμό της Στρανγκ το 2021 υποδήλωνε επίσης ότι η Βαν Ρούτσελαρ είχε αναπτύξει ενδιαφέρον για τα όπλα. Τότε μιλούσε για το έντονο ενδιαφέρον του μεγάλου της γιου για το κυνήγι και την αυτοάμυνα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δύο πυροβόλα όπλα στο λύκειο - ένα μακρύκαννο και ένα τροποποιημένο πιστόλι - κανένα από τα οποία δεν ήταν καταχωρημένο στο όνομα της 18χρονης.

Στον Καναδά, ανήλικοι ηλικίας 12 έως 17 ετών μπορούν να αιτηθούν άδεια οπλοκατοχής ανηλίκου, που τους επιτρέπει να δανείζονται μη απαγορευμένα όπλα για εγκεκριμένους σκοπούς, όπως εκπαίδευση στη χρήση όπλων, αγώνες σκοποβολής, κυνήγι ή εξάσκηση σε στόχο.

Σύμφωνα με την καναδική αστυνομία, η Βαν Ρούτσελαρ διέθετε άδεια οπλοκατοχής, η οποία έληξε το 2024. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πριν από δύο χρόνια είχαν κατασχεθεί όπλα από την οικογενειακή κατοικία βάσει του Ποινικού Κώδικα, ωστόσο ο νόμιμος κάτοχός τους ζήτησε και πέτυχε την επιστροφή τους.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι υπήρχε ιστορικό παρουσίας της αστυνομίας στην οικογενειακή οικία, με ορισμένες κλήσεις να σχετίζονται με ζητήματα ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων και περιστατικό κατά το οποίο η ύποπτη συνελήφθη βάσει του Νόμου περί Ψυχικής Υγείας και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για αξιολόγηση.