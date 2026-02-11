«Γόνιμη» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν.

Η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, σχολιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Νωρίτερα, ο Κυριακός Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκαν στην Άγκυρα σε μια συνάντηση που διήρκησε πάνω από 1,5 ώρα.

{https://twitter.com/PrimeministerGR/status/2021643782387904850}

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε να αρθεί «κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις» ενώ απάντησε στα περί τουρκικής μειονότητας, που αναφέρθηκε ο Ερντογάν λέγοντας πως «Έλληνες Μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν αρμονικά με τους συμπολίτες τους» διορθώνοντάς πως η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, και αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία.

Η Ελλάδα είναι δύναμη ειρήνης, θέλουμε ειλικρινείς σχέσεις με τους γείτονές μας και όπου μπορούμε να πετύχουμε συνεργασίες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν ολοκληρώσει τις δηλώσεις του λέγοντας πως «Αγαπητέ Ταγίπ, η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία αλλά μπορούμε να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο Διεθνές Δίκαιο ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ» είπε κλείνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

