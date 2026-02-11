Με το μότο «People Make the Game», η Campeón Gaming αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποί της είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές της.

Η Campeόn Gaming πιστοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά ως Great Place to Work® Hellas, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι στο επίκεντρο της στρατηγικής και της καθημερινής λειτουργίας της βρίσκονται οι άνθρωποί της και η διαρκής βελτίωση της εργασιακής τους εμπειρίας.

Με το μότο «People Make the Game», η Campeón Gaming αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποί της είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές της. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα αποτελέσματα της ανώνυμης έρευνας Trust Index®, που πραγματοποιήθηκε στους εργαζόμενους της εταιρείας, όπου το 90% δηλώνει ότι η Campeón Gaming αποτελεί ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, πάνω από το 98% των εργαζομένων αναφέρει ότι αντιμετωπίζεται δίκαια, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή καταγωγής. Παράλληλα, το 93% δηλώνει ότι μπορεί να είναι ο εαυτός του στον χώρο εργασίας και ότι η Διοίκηση εμπιστεύεται τους ανθρώπους της να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, χωρίς υπερβολικό έλεγχο. Επιπλέον, το 90% θεωρεί ότι η Διοίκηση είναι προσιτή και ότι οι άνθρωποι στην εταιρεία νοιάζονται πραγματικά ο ένας για τον άλλο. Τέλος, το 89% των εργαζομένων αναφέρει ότι οι Campeones απολαμβάνουν ειδικά και μοναδικά προνόμια και το 97% ότι όταν μπήκαν στην ομάδα της Campeón ένιωσαν ευπρόσδεκτοι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φετινή πιστοποίηση αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση μιας σειράς στοχευμένων ενεργειών που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο επαναπροσδιορισμός του οράματος και των αξιών της εταιρείας, ο καθορισμός ξεκάθαρων στόχων για το μέλλον, η ανανεωμένη στρατηγική employee engagement, η ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων, η ενίσχυση παροχών για τους εργαζόμενους, καθώς και η συνολική οργανωτική αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Ευελιξία, αξιοπιστία, συνέπεια και μακροχρόνια επένδυση στους ανθρώπους της – αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που ορίζουν την Campeón Gaming και την καθιστούν κορυφαία επιλογή εργασίας στον χώρο της τεχνολογίας και του online entertainment.

To video που ανακοινώνει τη φετινή πιστοποίηση: Great Place to Work 2026 - People Make the Game