Μόνο με κατάπαυση του πυρός οι εκλογές στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε το δημοσίευμα των Financial Times ότι ετοιμάζεται να προκηρύξει εκλογές στην Ουκρανία και τόνισε ότι αυτό θα συμβεί μόνο έπειτα από κατάπαυση του πυρός.

ΟΙ ΗΠΑ έχουν πιέσει για εκλογές στην Ουκρανία, είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, αλλά συμπλήρωσε πως δεν θέλει να μπει σε λεπτομέρειες, σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Μίλερ, τον επικεφαλής ανταποκριτή των Financial Times στο Κίεβο.

Αναφορικά με τις πληροφορίες ότι σκέφτεται να προκηρύξει εκλογές στις 24 Φεβρουαρίου, απάντησε: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Το άκουσα πρώτη φορά από τους Financial Times και τώρα δεύτερη από εσάς».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι «θα προχωρήσουμε σε εκλογές όταν θα υπάρχουν όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας και πρόσθεσε: «Το είπα πολύ απλά: επιβάλετε κατάπαυση του πυρός και θα γίνουν εκλογές».

Στις δηλώσεις του, ο Ζελένσκι επεσήμανε ακόμα: «Ξέρετε ότι η Αμερική έχει εγείρει το ζήτημα των εκλογών, οπότε δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες». Επίσης, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν απειλούν να αρνηθούν τις εγγυήσεις ασφαλείας (…) δεν συνδέουν τις εκλογές με τις εγγυήσεις ασφαλείας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κρίστοφερ Μίλερ για τους Financial Times, στο οποίο επικαλείται Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, ο Ζελένσκι σχεδιάζει να προκηρύξει στις 24 Φεβρουαρίου προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, έπειτα από πιέσεις της Ουάσινγκτον να γίνουν και οι δύο διαδικασίες έως τις 15 Μαΐου, διαφορετικά το Κίεβο κινδυνεύει να «χάσει» τις προτεινόμενες αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

{https://x.com/ChristopherJM/status/2021646327935840641}

Εξάλλου, στις δηλώσεις του ο Ζελένσκι ανέφερε πως οι Ρώσοι δεν έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή σε τριμερή συνάντηση στο Μαϊάμι και περιμένει ότι θα απαιτήσουν αυτή να γίνει ξανά στη Μέση Ανατολή. «Δεν μας ενδιαφέρει πού θα συναντηθούμε, στο Μαϊάμι ή το Άμπου Ντάμπι. Το βασικό είναι να υπάρχει αποτέλεσμα», πρόσθεσε.