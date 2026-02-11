Λίγη ώρα πριν από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision οι τρεις παρουσιαστές… ξεκουράζονται.

Μόλις λίγη ώρα έχει απομείνει πριν από την έναρξη του Α’ Ημιτελικού της Eurovision στην ΕΡΤ, όπου θα διαγωνιστούν τα 14 τραγούδια που αναζητούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Παρουσιαστές του show, είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέτη Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, οι οποίοι φαίνεται να απολαμβάνουν την ηρεμία πριν από την έναρξη της πρώτης εκπομπής «Sing for Greece 2026».

Στην δημοσίευση που έκανε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό η Μπέττυ Μαγγίρα, παρουσιάζονται οι τρεις τους, καθισμένοι στα παρασκήνια του show, να φορούν αγγούρια στα μάτια για να είναι φρέσκοι και μετρούν αντίστροφα τον χρόνο για να εμφανιστούν στη σκηνή, στο πλευρό των 14ων πρώτων διαγωνιζόμενων.

Στο τέλος της βραδιάς, η τελική απόφαση ανήκει στο κοινό και τα 7 τραγούδια που θα ξεχωρίσουν, θα βρεθούν στον τελικό της Κυριακής.