Η Ακαδημία των Όσκαρ επέστρεψε τους υποψηφίους στην όρθια στάση μετά το περσινό φιάσκο.

Αυτή είναι η «τάξη» των Όσκαρ του 2026! Οι υποψήφιοι για τα 98α ετήσια βραβεία Όσκαρ συγκεντρώθηκαν την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, για την ετήσια φωτογράφιση, η οποία τραβήχτηκε μετά το γεύμα των υποψηφίων που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακαδημίας στο Λος Άντζελες.

Ανάμεσα στους φετινούς υποψήφιους είναι οι ...δικοί μας Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν, η Κέιτ Χάντσον, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο, ο Ίθαν Χοκ, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, η Έλ Φάνινγκ, η Τιάνα Τέιλορ, ο Τζ;eικομπ Ελόρντι, ο Σον Πεν, ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ και πολλοί πολλοί άλλοι.

Η ετήσια εκδήλωση είναι μια ευκαιρία για τους αστέρες του Χόλιγουντ να συναναστραφούν με τους συνυποψηφίους τους σε ένα χαλαρό περιβάλλον, χωρίς την πίεση της βραδιάς των Όσκαρ, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου.

Σε αντίθεση με κάποιες προηγούμενες χρονιές, η ομαδική φωτογραφία του 2026 είναι λίγο περιορισμένη σε πόζες, αστείες γκριμάτσες και άλλες ιδιορρυθμίες. Ίσως οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων του Χόλιγουντ να έχουν πει στους υποψηφίους να είναι πιο σοβαροί μάλλον για να αποφύγουν τυχόν ατυχίες που σίγουρα θα γίνουν viral στα social media.

Από τα θετικά της φωτογράφισης: η Ακαδημία επέστρεψε τους υποψηφίους στην όρθια στάση μετά το περσινό φιάσκο με τoυς καθιστούς.

Στα παρελκόμενα, όπως επεσήμανε το Variety, ένα είναι το χαρακτηριστικό της φετινής φωτογράφισης: «Αυτή μπορεί να είναι μια από τις υψηλότερες ομάδες υποψηφίων για Όσκαρ στην πρόσφατη ιστορία».

Στα plus της φωτογράφισης, η λαμπερή κόκκινη τουαλέτα της Κέιτ Χάντσον που έδωσε χρώμα στην εικόνα, το αποκαλυπτικό ντεκολτέ της Έμα Στόουν, ο μοναχικός αλλά Χαμογελαστός Ίθαν Χοκ, στη γωνία και ο πανύψηλος Τζέικομπ Ελόρντι, που μπορεί να πρωταγωνιστεί στα «Ανεμοδαρμένα ύψη» που παίζεται στα σινεμά αυτή την εποχή, αλλά η υποψηφιότητά του είναι για τον ρόλο του ως Φρανκενστάιν στην πρόσφατη μεταφορά του Netflix.

Ο Αυστραλός ηθοποιός έχει ύψος 1,96 μ., πράγμα που σημαίνει ότι τείνει να υπερτερεί των συμπρωταγωνιστών του στα κόκκινα χαλιά. Γι' αυτό και είναι στην τελευταία σειρά, δίπλα στον εξίσου ψηλό Στέλαν Σκάρσγκαρντ (1,88 μ.), ο οποίος είναι υποψήφιος μαζί με τον Ελόρντι για το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Sentimental Value».

Στα ρεκόρ των φετινών υποψηφίων είναι η Έμα Στόουν, η οποία στα 37 της χρόνια, είναι η νεότερη γυναίκα που έχει κερδίσει επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ, ξεπερνώντας την Μέριλ Στριπ, η οποία ήταν 38 ετών, όταν κατείχε το ρεκόρ αυτό.

