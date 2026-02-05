«Ξέρετε πως τελειώνει αυτό έτσι; Με τη Μελάνια να κερδίζει το καλύτερο βραβείο ερμηνείας της FIFA» είπε ο Τζίμι Κίμελ.

Μία παρουσιάστρια του Fox News εκστασιάστηκε με την ταινία της Μελάνια Τραμπ «Μελάνια» και δήλωσε on camera ότι θα έπρεπε να πάει στα Όσκαρ. Και ο Τζίμι Κίμελ άκουσε τη δήλωση αυτή.

Στον μονόλογό του, φυσικά και δεν θα μπορούσε να το αφήσει ασχολίαστο. Είπε μεταξύ άλλων ότι θα απαιτήσει να παρουσιάσει τα Όσκαρ το 2027 εάν η «Μελάνια»καταλήξει υποψήφια στην κατηγορία καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Ο παρουσιαστής αργά το βράδυ χλεύαζε την παρουσιάστρια του Fox News, Κέιλι ΜακΕνάνι, η οποία το παράκανε λέγοντας ότι το ντοκιμαντέρ «θα έπρεπε να είναι υποψήφιο για Όσκαρ. Και αν πήγαινε (και έφευγε με το Όσκαρ), θα ήταν μακράν η πιο καλοντυμένη».

«Θυμηθείτε τα λόγια μου τώρα, αν η «Μελάνια» προταθεί για Όσκαρ, θα παρουσιάσω εγώ αυτήν την βραδιά», είπε με έναν μοναδικά ειρωνικό τρόπο ο Κίμελ καθώς το κοινό ζητωκραυγάζει. «Είτε μου το ζητήσουν είτε όχι. Θα επιμείνω σε αυτό».

«Ξέρετε πως τελειώνει αυτό έτσι; Με τη Μελάνια να κερδίζει το καλύτερο βραβείο ερμηνείας της FIFA» είπε ο Τζίμι Κίμελ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κίμελ, ο οποίος έχει παρουσιάσει τα Όσκαρ τέσσερις φορές, αστειεύτηκε νωρίτερα στον μονόλογό του λέγοντας πως: «Η «Μελάνια» έχει βαθμολογία 7% στο Rotten Tomatoes, αλλά στο Fox News της δίνει 100%».

Σε προηγούμενο επεισόδιο του «Jimmy Kimmel Live» που προβλήθηκε πριν από την πρεμιέρα του «Μελάνια» στους κινηματογράφους, ο παρουσιαστής χαρακτήρισε την ταινία ως «δωροδοκία 75 εκατομμυρίων δολαρίων» που «έκανε η Amazon προς την Μελάνια». Στον τελευταίο του μονόλογο, ο Τζίμι Κίμελ είπε ότι το ντεμπούτο της ταινίας με τα 7 εκατομμύρια δολάρια στο box office «σημείωσε ρεκόρ. Ήταν το μεγαλύτερο άνοιγμα για ένα μη μουσικό ματαιόδοξο έργο/θρασύτατη εταιρική δωροδοκία τα τελευταία 10 χρόνια».

{https://www.youtube.com/watch?v=oC8qsi9Uu7c}

Ο Τζίμι Κίμελ παρουσίασε τελευταία φορά τα Όσκαρ το 2024. Το 2025 ανέλαβε τη σκυτάλη ο Κόναν Ο Μπράιαν ο οποίος θα επιστρέψει και τη φετινή χρονιά. Η θητεία του Κίμελ ως παρουσιαστή των Όσκαρ το 2024 έκλεισε με τη συνεχιζόμενη διαμάχη του με τον Ντόναλντ Τραμπ από τη σκηνή.

Λίγο πριν ο Αλ Πατσίνο παρουσιάσει τους υποψηφίους για την καλύτερη ταινία, ο Κίμελ ανέβηκε στη σκηνή για να διαβάσει δυνατά την ανάρτηση του Τραμπ στα στα socila media, όπου επέκρινε τον Κίμελ ως παρουσιαστή των Όσκαρ της χρονιάς, λέγοντας: «Υπήρξε ποτέ χειρότερος παρουσιαστής στα Όσκαρ από τον Τζίμι Κίμελ; Η έναρξή του ήταν αυτή ενός κατώτερου από τον μέσο άνθρωπο που προσπαθεί πολύ σκληρά να είναι κάτι που δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να είναι. Ξεφορτωθείτε τον Κίμελ και ίσως τον αντικαταστήσετε με ένα άλλο ξεπερασμένο, αλλά φτηνό, «ταλέντο» του ABC, τον Τζορτζ Σλοπανόπουλο. Θα έκανε όλους στη σκηνή να φαίνονται μεγαλύτεροι, πιο δυνατοί και πιο λαμπεροί».

Ο Κίμελ απάντησε στον Τραμπ από τη σκηνή λέγοντας: «Μπλα, μπλα, μπλα... Εντάξει, τώρα δείτε αν μπορείτε να μαντέψετε ποιος πρώην πρόεδρος μόλις το δημοσίευσε αυτό στο TruthSocial. Κανείς; Όχι; Λοιπόν, ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, είμαι έκπληκτος που είστε ακόμα εδώ - δεν έχει περάσει ο χρόνος φυλάκισή σας;»

Με πληροφορίες του Variety