Πολλά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή του Βερολίνου-Βραδεμβούργου.

Σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις εξακολουθεί να προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τη βορειοανατολική Γερμανία, με το Βερολίνο να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων. Το διεθνές αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του εξαιτίας του χιονιού και του επικίνδυνου «μαύρου πάγου», ενώ σε πολλές περιοχές της πόλης η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία. Παράλληλα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση σε παγωμένη λίμνη.

Λίγο πριν τις 21:00 ώρα Ελλάδας, το αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου ανέστειλε όλες τις πτήσεις, καθώς οι ακραίες συνθήκες παγετού καθιστούσαν αδύνατες τόσο τις απογειώσεις όσο και τις προσγειώσεις. Προβλήματα είχαν καταγραφεί ήδη από τις πρωινές ώρες, με δεκάδες πτήσεις να ακυρώνονται πριν το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό στη λίμνη Χάλενζε, στο δυτικό Βερολίνο, όπου ένας άνδρας έπεσε στον πάγο. Αν και ανασύρθηκε ζωντανός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο. Στον αυτοκινητόδρομο Α10, κοντά στο Πότσνταμ, τουλάχιστον 19 άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα, καθώς το οδόστρωμα είχε μετατραπεί σε παγοδρόμιο.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς εξακολουθούν να λειτουργούν, ωστόσο με καθυστερήσεις και περιορισμούς, κυρίως στα υπέργεια τμήματα του δικτύου, όπου οι συνθήκες είναι πιο επικίνδυνες.

Η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας (DWD) προειδοποιεί για νέο κύμα παγετού που αναμένεται να πλήξει τη νύχτα την περιοχή Βερολίνου-Βρανδεμβούργου, επισημαίνοντας αυξημένο κίνδυνο ολισθηρότητας λόγω παγωμένης βροχής και σχηματισμού πάγου. Μετά την έντονη χιονόπτωση και τις χαμηλές θερμοκρασίες της νύχτας, πολλοί δρόμοι παρέμειναν καλυμμένοι με χιόνι και πάγο, αν και στη διάρκεια της ημέρας τα δημοτικά συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της DWD, το Βερολίνο βιώνει τον πιο ψυχρό Ιανουάριο των τελευταίων 16 ετών, με τη θερμοκρασία να παραμένει σταθερά κάτω από το μηδέν επί εβδομάδες. Εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι αρχές επέστρεψαν στη χρήση ειδικού αλατιού στους δρόμους, πρακτική που είχε περιοριστεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω των επιπτώσεών της στο περιβάλλον, τα ζώα και τη βλάστηση. Η χρήση του συγκεκριμένου αλατιού παραμένει ωστόσο απαγορευμένη για ιδιώτες.

