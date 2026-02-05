Το ορυχείο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη είναι ένα από τα πολλά παράνομα που υπάρχουν στην Ινδία.

Τραγωδία στο βορειοανατολικό τμήμα της Ινδίας, όπου τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ισχυρή έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στο κρατίδιο Μεγαλάγια. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι αρκετοί εργάτες ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένοι στα έγκατα της γης, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης εξελίσσονται με σοβαρά εμπόδια.

Το δυστύχημα καταγράφηκε τις πρωινές ώρες σε ορυχείο τύπου «ποντικότρυπα», όπως αποκαλούνται τα αυτοσχέδια υπόγεια περάσματα εξόρυξης, εξαιρετικά στενά και επικίνδυνα, στα οποία οι εργάτες κινούνται μετά βίας. Το ορυχείο βρίσκεται στην απομακρυσμένη περιοχή των Λόφων της Ανατολικής Τζαϊντία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, Μανίς Κουμάρ.

{https://x.com/TRTWorldNow/status/2019443085713813844}

Παρότι τέτοιου είδους ορυχεία ήταν διαδεδομένα στο παρελθόν στα βορειοανατολικά κρατίδια της Ινδίας, έχουν τεθεί εκτός νόμου από το 2014, λόγω των συχνών θανατηφόρων ατυχημάτων και της εκτεταμένης περιβαλλοντικής ζημιάς που προκαλούν. Ωστόσο, η παράνομη δραστηριότητα συνεχίζεται, με βαρύ ανθρώπινο κόστος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων διακόπηκαν προσωρινά, καθώς δεν υπάρχει ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για ασφαλή πρόσβαση στο ορυχείο. Εκτός από τους νεκρούς, τουλάχιστον οκτώ εργάτες έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/ThePrintIndia/status/2019425263717871723}

Το έργο των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνεται περαιτέρω από τη γεωγραφική απομόνωση της περιοχής, καθώς οι πολιτειακές και ομοσπονδιακές δυνάμεις χρειάζονται πολλές ώρες για να προσεγγίσουν οδικώς το σημείο.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, Κόνραντ Σάνγκμα, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι διατάχθηκε πλήρης έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, διαβεβαιώνοντας πως θα αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2012 σε παρόμοια περιστατικά που σχετίζονται με παράνομα ανθρακωρυχεία στα κρατίδια Άσαμ και Μεγαλάγια, γεγονός που αναδεικνύει τη διαχρονική επικινδυνότητα της πρακτικής αυτής.

{https://x.com/ians_india/status/2019443207323750705}