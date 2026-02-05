Δύο σεισμικές δονήσεις μέσα σε 17 λεπτά.

Διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν στο Λασίθι, μέσα σε 17 λεπτά, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης.

Αρχικά, στις 19:45 σημειώθηκε δόνηση 3,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νότια- νοτιοδυτικά του Καβουσίου Λασιθίου και εστιακό βάθος 29,1 χιλιόμετρα.

Έπειτα από 17 λεπτά, στις 20:02, σημειώθηκε νέος σεισμός, στην ίδια περιοχή. Η δεύτερη δόνηση ήταν μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε ξανά κοντά στο Καβούσι Λασιθίου- 9 χλμ. νότια- και το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.