Το μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, επιστρέφει με νέο επεισόδιο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 18:00 στον ΑΝΤ1+.

Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, επιστρέφει με το 9ο εκρηκτικό επεισόδιο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

Η νέα μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior είναι ένα πρωτοποριακό μαχητικό show, που συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA. Kορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος. Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του στο MCP Warrior, το οποίο αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά shows.

Eπεισόδιο 9: Όλα παίζονται στο οκτάγωνο!

Το MCP Warrior μπαίνει στην πιο καθοριστική του φάση και το 9ο επεισόδιο ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Η μπλε ομάδα κυριαρχεί απόλυτα στο ομαδικό αγώνισμα της διελκυστίνδας (δοκιμασία δύναμης και συντονισμού με σχοινί), συντρίβοντας τους κόκκινους με ένα εμφατικό 3–0 και αποδεικνύοντας πως όταν δύναμη, στρατηγική και ομαδικό πνεύμα συναντιούνται, το αποτέλεσμα είναι ανίκητο.

Με το πλεονέκτημα στα χέρια τους, οι προπονητές Βαρτάν Απαριάν και Διομήδης Καρατζαΐδης καλούνται να πάρουν μια απόφαση που μπορεί να καθορίσει την έκβαση ολόκληρου του παιχνιδιού: ποιο ζευγάρι θα μπει στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο). Η ένταση κορυφώνεται, οι ισορροπίες αλλάζουν και κάθε επιλογή έχει κόστος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιοι θα ριχτούν στη μάχη; Ποιος θα αποχαιρετήσει το MCP Warrior; Και ποιος θα κάνει το αποφασιστικό βήμα προς τον μεγάλο τελικό; Οι απαντήσεις έρχονται στο 9 ο επεισόδιο του MCP Warrior, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+, εκεί όπου κάθε αγώνας μπορεί να είναι ο τελευταίος.

«MCP WARRIOR» ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ: ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 18:00, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΤ1+.